14 Torbeteiligungen in 14 Pflichtspielen für den Überraschungs-Vierten der ADMIRAL Bundesliga, den TSV Egger Glas Hartberg, haben Neo-ÖFB-Teamspieler Maximilian Entrup ins Rampenlicht zahlreicher Klubs gespielt. Erfolgscoach Markus Schopp jedoch hat "nichts am Tisch und auch keinen Bock, Max zu verkaufen", verrät er der Krone in Bezug auf die Wechselgerüchte zu Holstein Kiel, dem deutschen Zweitliga-Zweitplatzierten, mit dem laut Sky eine mündliche Einigung vorliege. Darüber hinaus schmücken mit Schalke 04, Ipswich Town, Bristol City und heimischen Vereinen weitere Teams die Interessentenliste.

Er kam, sah, traf und hörte gar nicht mehr auf zu treffen: Maximilian Entrup, dessen kometenhafter Aufstieg ihn bis ins ÖFB-Team führte.

"...für einen Millionen würden wir Max auch nicht hergeben"

Laut Sky-Informationen stehe für den laut transfermarkt.at 1,5-Millionen-Angreifer ein Angebot in Höhe von einer Million Euro im Raum, was Obmann Erich Korherr jedoch gegenüber der Krone dementiert: "Er hat keine Ausstiegsklausel und für eine Million würden wir Max auch nicht hergeben."

Der Kontrakt des 26-jährigen "Spätzünders" in der Oststeiermark, der im Sommer von Regionalligist Marchfeld zum TSV Hartberg gekommen war, läuft noch bis 2025.

