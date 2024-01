Am 30. April 2023 schnappte sich der SK Sturm Graz im Klagenfurter Wörthersee Stadion dank des 2:0-Erfolges gegen den SK Rapid den insgesamt sechsten UNIQA ÖFB-Cup-Titel in der Vereinshistorie. In einem 90-minütigen, weitestgehend von den "Blackies" dominierten Klingenkreuzen avancierte die Nummer 11, Manprit Sarkaria, per Doppelpack zum Matchwinner. Apropos elf: Elf Teile des Tornetzes, in welches der ÖFB-Teamspieler doppelt getroffen hat, werden nun für den guten Zweck im Rahmen einer Aktion für STURM HILFT ab Mittwoch, dem 31. Jänner, zu je 190,90 € in den Sturmshops verkauft.

Sensationelle Stimmung garantiert bei den Anhängern des SK Sturm Graz, wenn es gleich zum Start ins neue Kalenderjahr im eigenen Stadion zu einem Cup-Leckerbissen kommt.

Pflichtspielauftakt 2024

Bereits am kommenden Freitag bekommt die "Mission Titelverteidigung" für den Mannschaftstross um Christian Ilzer ein weiteres Kapital und erlebt ihre Fortsetzung, wenn es zur Einkehr ins Pflichtspieljahr 2024 im UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinal-Kracher gegen FK Austria Wien geht (Freitag, 2. Februar, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

