Transfers-News beim ADMIRAL Bundesliga-Zehnten: Csaba Bukta und der Sportclub Rheindorf Altach einigten sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung, wie das Team aus dem Ländle in einer Presseaussendung am heutigen Montag vermeldet. Der Flügelspieler wechselte nach einer halbjährigen Leihe im Sommer 2021 fix vom FC Liefering ins Schnabelholz und kam bei den Vorarlbergern zu insgesamt 63 Einsätzen in der höchsten heimischen Spielklasse. Siehe auch: Transferliste der Beletage.

Hat sich die Arbeitsmontur des ADMIRAL Bundesliga-Zehnten SCR Altach ausgezogen und sich einvernehmlich mit dem Klub auf einer Vertragsauflösung geeinigt: Csaba Bukta.

Verletzungsteufel ließ nicht locker beim 22-jährigen Ungarn

Der Kontrakt des 22-jährigen Ungarn wäre noch bis Sommer dieses Jahres gelaufen, da sich die sportliche Perspektive beim SCRA nicht mehr bot, kamen nun allerdings beide Parteien zum Schluss, dass die Vertragsauflösung die beste Option für Verein und Spieler sei.

Der ungarische Offensivakteur kam als großes Talent nach Altach, wurde in seiner dreijährigen Schaffenszeit im Ländle allerdings immer wieder Verletzungssorgen geplagt. So verpasste er ebenso die gesamte Herbstsaison aufgrund eines lädierten Knies.

𝑴𝒂𝒄𝒉 𝒆𝒔 𝒈𝒖𝒕, 𝑪𝒔𝒂𝒃𝒂! 👋



Der noch bis zum Sommer laufende Vertrag mit Csaba #Bukta wurde im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst.



𝐀𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐆𝐮𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐟 𝐝𝐞𝐢𝐧𝐞𝐦 𝐰𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐖𝐞𝐠! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/cDZI6HT4SB — SCR Altach (@SCRAltach) January 29, 2024

Fotocredit: SCR Altach