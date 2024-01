Als er im Sommer 2018 aus seiner georgischen Heimat von Dinamo Tiflis zum SK Sturm Graz gewechselt war, wusste man noch nicht, als welch Glücksgriff sich Otar Kiteishvili herausstellen würde. Der mittlerweile 27-jährige Aktivposten im offensiven Mittelfeld brachte es trotz gezwungener Verletzungspause im Herbst auf ein Dutzend Auftritte in der ADMIRAL Bundesliga und hat sich nicht erst in diesem Zuge ins Rampenlicht namhafter Klubs gespielt... So soll laut "L'Equipe" aus den Reihen von Ligue 1-Team FC Metz reges Interesse am 33-fachen georgischen Teamspieler bekundet werden.

Bringt ob seiner verhältnismäßig geringen Körpergröße (1,73 Meter) technische Vorzüge mit und hat seit Jahren ein "Stammleiberl" bei den "Blackies" inne: Otar Kiteishvili.

"...arbeitet daran, die seltene Perle zu finden"

Der beidbeinige Dauerbrenner avancierte in den letzten Jahren zu einem absoluten Unterschiedspieler im Mannschaftskollektiv von Cheftrainer Christian Ilzer und würde demzufolge eine Vakanz im offensiven Mittelfeld bei den "Blackies" hinterlassen.

Heuer im Herbst stehen im Zuge von zwölf Auftritten im Oberhaus sieben Scorerpunkte (drei Treffer, vier Assists) zu Buche. Seine mittlerweile sechsjährige Schaffenszeit in der Murmetropole garnieren die Vita mit insgesamt 134 BL-Einsätzen in Schwarz-Weiß (27 Tore, 24 Vorlagen).

Sein Marktwert beläuft sich laut tranfermarkt.at im Moment auf rund drei Millionen Euro. Der Kontrakt in Graz-Liebenau läuft im Sommer aus, eine Vertragsverlängerung konnte bislang nicht forciert werden.

"L'Equipe" berichtet davon, dass man beim "lothringischen Verein daran arbeite, die seltene Perle zu finden". Das Verpflichten von Imran Louza, der schließlich vom FC Warford zum FC Lorient ausgeliehen wurde, scheiterte. Beim nunmehr Tabellen-15. der Ligue 1, dem FC Metz, würde Otar Kiteishvili gemeinsam mit seinem georgischen Mannschaftskollegen Georges Mikautadze auflaufen.

