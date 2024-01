Nachdem heute Morgen die Nachricht über das Ableben von Ludwig Krentl in den Reihen des SK Sturm Graz für Trauerstimmung sorgte, stand für den ADMIRAL Bundesliga-Zweiten am Nachmittag schon wieder der sportliche Alltag am Programm. Im Zuge des Kurztrainingslagers im slowenischen Čatež wartete das Testspiel gegen den ukrainischen Klub FC Rukh Lviv, welches beim 0:0 als torlose Generalprobe für das UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen FK Austria Wien (Freitag, 20.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) zu Buche steht. Siehe auch: Testspiel-Übersicht aller Erstligisten.

Wird noch einige Feinjustierungen zu unternehmen haben, damit es am Freitag zur Jahreseinkehr beim nächsten Schritt im Zuge der "Mission Titelverteidigung" im UNIQA ÖFB-Cup wieder mit dem Toreschießen klappt: SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer.

SK Sturm Graz 0:0 FC Rukh Lviv

Dienstag, 30. Jänner, 14 Uhr, Trainingslager Čatež, Testspiel

Fotocredit: RiPu-Sportfotos