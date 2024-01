Hiobsbotschaft für den ADMIRAL Bundesliga-Achten FK Austria Wien unmittelbar vor dem Frühjahrsauftakt im Rahmen des UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinal-Duells beim SK Sturm Graz am Freitag (20.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und im Vorfeld der entscheidenden fünf Spieltage im Kampf um die Plätze in der Meistergruppe: Wie der Kurier berichtet, habe sich Schlussmann Christian Früchtl im Training eine Knieverletzung zugezogen und fehle den Veilchen - basierend auf der Diagnose "Einriss im inneren Seitenband" - über eine Dauer von vier bis sechs Wochen.

Neun Mal "zu Null" - wer hütet in Früchtl-Absenz das Austria-Tor?

Bei einem Nachschuss soll sich der Deutsche mit dem Bein abgedrückt haben und dabei eingeknickt sein. Der 24-Jährige, der im Sommer 2022 vom FC Bayern München nach Wien Favoriten gekommen und rasch zu einer zentralen Erfolgsfigur zwischen Pfosten avanciert war, stand im Herbst in allen 17 BL-Partien im Tor der Veilchen und wahrte dabei neun Mal eine "weiße Weste" (inklusive zwischenzeitlicher XXL-Torsperre von über 700 (!) Minuten).

Der Kontrakt des in Bischofsmais geborenen Schlussmannes in der Bundeshauptstadt läuft noch bis Sommer 2025, sein Marktwart hat sich seit seiner Ankunft bei der Wiener Austria auf 1,5 Millionen Euro verdreifacht (Quelle: transfermarkt.at). Gerüchte über einen möglichen Winter-Weggang, der zwischenzeitlich thematisiert wurde, sind mit dieser Schreckensnachricht wohl dahin - dem Kurier zufolge habe der Ex-FC Bayern München-Ersatztormann zuvor schon ein Offert aus Frankreich in Höhe von zwei Millionen Euro ausgeschlagen.

Der 1,93-Meter-Mann könnte nun in den entscheidenden Wochen vor der Punkte- und Tabellenteilung vom etatmäßigen Pokal-Torwart Mirko Kos vertreten werden. Eine weitere Option wäre der im Sommer verpflichtete Samuel Sahin-Radlinger, der aktuell jedoch in die Niederlande zu Almere City FC ausgeliehen ist. Dort durfte der 31-Jährige allerdings erst magere zwei Auftritte im Cup verbuchen und ist demzufolge momentan auch nicht von einem Übermaß an Spielpraxis "gesegnet". Siehe auch: HIER!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL