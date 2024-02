Im Sommer war der 22-jährige Mittelfeldspieler Ebrima Darboe von der AS Roma aus der Serie A (damals noch unter José Mourinho) zum LASK gewechselt, nun scheint sein Engagement bei den Athletikern - früher als geplant - ein Ende zu nehmen. Wie Sky Italia berichtet, soll der Traditionsklub aus Italien mit dem Zweitligisten U.C. Sampdoria bereits einen neuen Abnehmer für den gambischen Nationalteamspieler gefunden haben, der ursprünglich bis zum Saisonende beim ADMIRAL Bundesliga-Dritten auf der Linzer Gugl hätte auflaufen sollen. Siehe auch: Transferliste.

Seine Schaffenszeit beim LASK wurde zu keiner Erfolgsstory: Ebrima Darboe steht vor einer vorzeitigen Rückkehr nach "Bella Italia".

Magere fünf BL-Auftritte - nun Leihvertrag in Serie B

In Oberösterreich sprangen für den Mittelfeld-Mann, der 2021/22 mit der AS Roma über den UEFA Europa Conference League-Titel jubeln durfte, ob körperlicher Probleme nur fünf Auftritte in der ADMIRAL Bundesliga heraus. Laut Sky-Italia-Transferexperte Gianluca Di Marzio soll Ebrima Darboe auch beim Tabellen-14. der Serie B einen Leihvertrag unterzeichnen.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL