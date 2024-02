Er wurde am 22. Juli 1995 in Spittal an der Drau geboren, kam fast 25 Jahre später im Sommer 2020 zum RZ Pellets WAC...um länger zu bleiben...: Jonathan Scherzer. Wie die Wolfsberger soeben in ihrer Klubaussendung vermelden, verlängert der 28-jährige Linksverteidiger seinen Vertrag vorzeitig und bleibt dem Wolfsrudel bis 2026 treu. Siehe auch Winter-Transfers der ADMIRAL Bundesligisten.

Will weitere zwei Spielzeiten "den Kopf hinhalten" für die Wolfsberger: Routinier und Führungsspieler Jonathan Scherzer.

Gute Fußballschule bei Gladbacher Fohlen, Münchner Löwen und FC Augsburg

Der gebürtige Kärntner, der eine interessante Vita vorweist und die Nachwuchsabteilungen vom VfL Borussia Mönchengladbach, TSV 1860 München und FC Augsburg durchlief, kam im Sommer 2020 vom FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling zum Wolfsrudel.

In den vergangenen 3,5 Jahren absolvierte der Linkserteidiger 88 Spiele für die Wölfe, in denen er zwei Treffer erzielte und fünf Vorlagen lieferte. In der aktuellen Saison erwies sich der 28-jährige Linksfuß als „Dauerbrenner“ und stand in allen 17 Bundesligaspielen über die volle Spielzeit am Platz.

Nun verlängert die Nummer 3 des WAC seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre und bleibt den Wölfen somit bis 2026 erhalten!

Jugendvereine: SV Spittal (ab 09/2001), Athens United, VfL Borussia Mönchengladbach.

"Ist zu einem Führungsspieler gereift"

WAC-Cheftrainer Manfred Schmid: „Jonny hat eine sehr gute Entwicklung hinter sich und ist auf Grund seiner gezeigten Leistungen zu einem Führungsspieler gereift. Ich freue mich sehr, dass wir uns mit ihm bereits frühzeitig auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten.“



Jonathan Scherzer: „Ich freue mich über die Verlängerung, möchte an die Entwicklung des letzten Jahres anknüpfen und weiterhin gute Leistungen bringen, damit wir als Mannschaft und Verein wieder große Erfolge zusammen feiern können!“

Bevor es für Jonathan Scherzer und den WAC in der Meisterschaft mit der Frühjahrssaison los geht (Sonntag, 11.02., 14:30 Uhr in der Lavanttal-Arena in Wolfsberg gegen den SK Rapid, Ligaportal-LIVETICKER) steht für den Siebtplatzierten der ADMIRAL Bundesliga noch ein letztes Testspiel auf dem Programm. Am kommenden Samstag ab 11 Uhr gegen NK Olimpija - siehe auch hier.

Großartige Neuigkeiten! 🙌🏻✨

Jonathan Scherzer verlängert seinen Vertrag vorzeitig und bleibt den Wölfen bis 2026 treu. 💥🐺#wolfsrudel #immerweiterhttps://t.co/vrCpIEZLcQ — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) February 1, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL