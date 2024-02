Was bereits vor wenigen Tagen prophezeit - siehe HIER - ist nun amtlich: Federico Crescenti (geb. 13.07.2004 in Dornbirn) wechselt vom FC Red Bull Salzburg bzw. dessen Kooperationspartner FC Liefering auf Leihbasis ins Ländle. Der gebürtige Vorarlberger mit Schweizer Pass (absolvierte sechs U-19-Länderspiele für die Eidgenossen) geht in der Frühjahrssaison für den ADMIRAL 2. Ligisten SW Bregenz auf Torejagd. Siehe auch Winter-TRANSFER-Übersicht.

Federico Crescenti, hier in der Herbstsaison für die Jungbullen gegen die Panther vom FC Flyeralarm Admira, will im Frühjahr auf Torejagd für Aufsteiger SW Bregenz gehen. Dabei könnt es für den 19-jährigen Stürmer zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub kommen, wenn der FC Liefering am Freitag, den 8. März, in Bregenz gastiert.

Im Sommer 2020 aus der Schweiz in die Mozartstadt

Der 19-jährige Schweizer Stürmer, der auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, kam im Sommer 2020 vom FC St. Gallen (U16) nach Salzburg, wo der Rechtsfuß seither in der U18 der Red Bull Akademie, in der UEFA Youth League-Mannschaft (14 Spiele, 3 Tore) sowie beim FC Liefering (20 Spiele, 2 Tore) eingesetzt wurde.

Das Stürmertalent war zuletzt auch mit dem FC Red Bull Salzburg im Winter-Trainingslager in Marbella und kam auch in den Testspielen zum Einsatz.

Jugendvereine: FC Rheineck, FC St. Gallen und RB Salzburg.

Hoi Federico!

Wir freuen uns die Verpflichtung des jungen offensiv Allrounders Federico #Crescenti bekannt geben zu können. Er kommt zu uns leihweise & kehrt zurück in die unmittelbare Nähe seines Zuhauseshttps://t.co/OR7iQhrL0P#ImmerWeiterSWB #inundaut #ligazwa #swbregenz pic.twitter.com/yPYaHitatm — Schwarz Weiß Bregenz (@swb1919) February 1, 2024

Fotocredit: FC Liefering via Getty