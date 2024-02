Auch wenn in den vergangenen Wochen spekuliert wurde, dass Thomas Goiginger in diesem Winter noch den LASK verlässt und innerhalb der ADMIRAL Bundesliga eventuell zu Austria Wien wechselt (wir berichteten am 19.12.), kommt sein nunmehr feststehender Athletiker-Abgang doch etwas überraschend. Zumal der 30-jährige Offensivakteur in der Vorbereitungsphase auf die Frühjahrssaison richtig gut drauf war. Doch nach sechseinhalb Jahren geht die Zeit des Salzburgers im Trikot der Linzer nun zu Ende, wechselt der Routinier erstmals ins Ausland - zum abstiegsbedrohten deutschen Zweitligisten VfL Osnabrück.

Der gallige Goiginger wie er leibt und lebt, mit unermüdlichem Einsatz und Drang, hier bei seinem letzten Heimspiel-Tor für den LASK am 3. September 2023 als Joker gegen Austria Lustenau. Der bodenständige, geradlinige und ehrgeizige Außenstürmer war fast sieben Jahre lang ein "Gesicht des LASK". Der 30-Jährige wird nun doch ein Violetter....allerdings nicht von Austria Wien, sondern dem VfL Osnabrück.

58 Tore + 56 Assists in 242 Pflichtpartien für LASK!

Der gebürtige Salzburger war im Sommer 2017 unmittelbar nach dem Aufstieg des LASK in die Bundesliga vom Stadtrivalen FC Blau-Weiß Linz zu den Schwarz-Weißen gestoßen. Sein Pflichtspiel-Debüt feierte der dynamische Außenstürmer am 15. Juli 2017 beim 1:0-Auswärtssieg im ÖFB-Cup in Kitzbühel. In den darauffolgenden Jahren avancierte er zum Leistungsträger und lief insgesamt 242 Mal für die Athletiker auf. Dabei brachte es der Leoganger auf 58 Tore und 56 Vorlagen, auch sein einziges A-Länderspiel für Österreich im November 2019 in Lettland fiel in diesen Zeitraum.

In der laufenden Saison kam der Rechtsfuß 18 Mal zum Einsatz und steuerte vier Treffer bei. Sein letztes Tor für den LASK erzielte er am 30. September in Wolfsberg. Nun endet die Ära von Thomas Goiginger bei den Schwarz-Weißen, der 30-Jährige setzt seine Karriere beim Tabellen-18. der 2. Bundesliga in Deutschland, dem VfL Osnabrück (bei den Niedersachsen war der ehemalige LASK-Juniors-Trainer Tobias Schweinsteiger bis vergangenen November noch Cheftrainer), fort.

Das abgeschlagene Schlusslicht der deutschen 2. Liga (10 Punkte; 16:40 Tore; 1S, 7U, 11N), gastiert am Samstag (03.02.) beim 1. FC Nürnberg im Frankenland (Ankick: 13 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Jugendverein Thomas Goiginger: USV Köstendorf. Wo sein Bruder Florian Goiginger derzeit noch spielt.

Nach Husein Balic und Tobias Anselm verliert der LASK damit seinen dritten Offensivakteur in diesem Winter. Siehe auch Wintertransfers der ADMIRAL Bundesliga.

„Hat Verein in vergangenen Jahren maßgeblich geprägt"

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic: „Thomas Goiginger hat den Verein in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und mit seinen Leistungen und seinem Einsatz einen wesentlichen Teil zu den Erfolgen des LASK beigetragen. Er ist ein absoluter Vollprofi, hat immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben und mit seiner positiven Art für gute Stimmung gesorgt.

Thomas wird immer ein Teil der LASK-Familie bleiben und wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe und seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute.“

