Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt in einer Presseaussendung den leihweisen Abgang von Bryan Teixeira bekannt. Der 23-jährige Angreifer, der aktuell mit den Kap Verden beim Afrika Cup für Furore sorgt, wird in den kommenden Monaten für den 1. FC Magdeburg, nunmehr Tabellen-13. in der zweiten deutschen Bundesliga, auflaufen. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 1,74 Meter große Rechtsfuß im Herbst 17 Einsätze für die "Blackies" und konnte dabei jeweils einen Treffer und eine Vorlage verbuchen. Siehe auch: Transfers aller ADMIRAL Bundesliga-Teams.







Wird zumindest für die nächsten Monate in der zweithöchsten deutschen Spielklasse Einsatzzeiten sammeln: Bryan Teixeira.

"...ist ein hochveranlagter Spieler, der uns [...] viel Freude bereitet hat"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Bryan Teixeira ist ein hochveranlagter Spieler, der uns beispielsweise mit seinem Treffer im Grazer Derby viel Freude bereitet hat. Bryan braucht für seine Weiterentwicklung mehr Spielzeit, als wir ihm aktuell garantieren können – daher sind wir seinem Wunsch nach einer Veränderung auch nachgekommen. Wir sind überzeugt, dass sich Bryan in Magdeburg gut machen wird und wünschen ihm alles Gute für diese Aufgabe."

Bryan #Teixeira wechselt ab sofort per Leihe zum 1. FC Magdeburg in die zweite deutsche Bundesliga. #sturmgraz #inundaut https://t.co/f8O6I7Uemk — SK Sturm Graz (@SKSturm) February 1, 2024

Fotocredit: SK Sturm Graz