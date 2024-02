Was sich heute Vormittag bereits angekündigt hatte, ist nun hochoffiziell: Der FC Red Bull Salzburg verpflichtet einen jungen Defensivspieler mit viel Potenzial! Der 19-jährige Deutsche Hendry Blank kommt von Borussia Dortmund und unterschreibt beim Serienmeister der ADMIRAL Bundesliga , der morgen Abend vor der ersten Pflichtspiel-Aufgabe in 2024 steht (UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale beim LASK , 18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER ), einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 . Siehe auch: Transferliste !

BL-Debüt gegen den 1. FC Köln vor wenigen Tagen

Der deutsche U20-Teamspieler stammt aus dem BVB-Nachwuchs und war dort in erster Linie bei der zweiten Mannschaft im Einsatz. Im Jänner 2024 feierte der große Innenverteidiger aber sein Debüt in der deutschen Bundesliga und war beim Duell mit dem 1. FC Köln 45 Minuten mit dabei. Hendry Blank wird beim FC Red Bull Salzburg mit der Rückennummer 4 auflaufen.

Daten des Youngsters

Geboren: 21. August 2004

Größe: 1,89 m

Letzter Klub: Borussia Dortmund

Position: Innenverteidigung

"...unterstreicht unsere Philosophie, talentierte Spieler zu entdecken"

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „Die Verpflichtung von Hendry Blank unterstreicht unsere Philosophie, talentierte Spieler zu entdecken, die nicht nur auf dem Spielfeld beeindrucken, sondern auch als Typ gut zu uns passen. Hendrys Fähigkeiten, sein Engagement und sein Potenzial sind genau das, was wir beim FC Red Bull Salzburg schätzen. Wir sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Klub einnehmen wird, und geben ihm dafür auch die nötige Zeit und Unterstützung für seine Entwicklung.“

"...möchte dazu beitragen, die Ziele des Klubs zu verwirklichen und viele Titel zu gewinnen"

Hendry Blank: „Ich freue mich, dass die Verhandlungen so gut gelaufen sind und ich jetzt Spieler des FC Red Bull Salzburg bin. Alles, was ich bisher vom Klub wahrgenommen habe, ist äußerst positiv. Eines meiner Ziele ist es, mich so wie schon viele junge Spieler vor mir zu entwickeln und die Chancen, die mir hier geboten werden, auch zu nutzen.

Nun kann ich es kaum erwarten, mit meinen neuen Mannschaftskollegen am Platz zu stehen und mich auch den Fans vorzustellen. Ich möchte dazu beitragen, die Ziele des Klubs zu verwirklichen und möglichst viele Titel zu gewinnen.“

OFFIZIELL: Hendry Blank wechselt an die Salzach! ✍️



Der 19-jährige Deutsche kommt vom @BVB und unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. pic.twitter.com/uZJwfY5zJ7 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 1, 2024

Fotocredit: IMAGO/Treese