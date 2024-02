Erstmals in der Klubhistorie winkt dem CASHPOINT SC Rheindorf Altach ein Halbfinal-Einzug im UNIQA ÖFB-Cup. Zuvor allerdings gilt es mit ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben einen unangenehmen Gegner vor dessen vollem Haus am "Monte Schlacko" in die Schranken zu weisen. Cheftrainer Joachim Standfest jedenfalls zeigt sich vor dem K.o.-Match, welches den Frühjahrsauftakt in Sachen Pflichtspiele - eine Woche vor dem Kickoff in der ADMIRAL Bundesliga - darstellt, optimistisch. Siehe auch: Vorschau & Expertentipp!

Voller Fokus auf den Auftakt ins Kalenderjahr 2024 bei Joachim Standfest und dem SCR Altach... Samstag, ab 19.15 Uhr, gastiert man in Donawitz (Ligaportal-LIVETICKER).



Personell kann fast aus dem Vollen geschöpft werden

Mit Ausnahme von Dominik Reiter (muskuläre Probleme) und dem Langzeitverletzten Manuel Prietl kann aufseiten des SCRA auf die volle Kaderbreite zurückgegriffen werden. Mit Dejan Stojanovic und Lukas Gugganig gibt es allerdings noch zwei Fragezeichen, zumal beide erst am Donnerstag zur Mannschaft gestoßen sind und zuvor beim Bundesheer waren. Eine Entscheidung betreffend deren Einsätze werde erst am Freitag beim Abschlusstraining getroffen.

DSV Leoben verfüge über einige Akteure mit Prädikat "bundesligatauglich"

Für Joachim Standfest ist der DSV Leoben kein konventioneller Zweitligist, sei das Team aus der Obersteiermark mit vielen Akteuren gespickt, die die Aufschrift "bundesligatauglich" mitbringen würden. Die Ergebnisse in der Pokalsaison (wurden die WSG Tirol und der RZ Pellets WAC ausgeschaltet) würden diesen Eindruck bestätigen. Dazu verfüge der Kontrahent mit Deni Alar über einen Vollblutstürmer, der sich längst österreichweit einen Namen gemacht habe.

SCRA-Cheftrainer will Heft des Handelns in die eigene Hand nehmen

Der 43-jährige Übungsleiter, der just in Leoben zur Welt kam, erwartet sein Team mit einem Übergewicht an Ballbesitz und geht davon aus, dass der Gegner kompakt stehen wird. Es sei von Bedeutung, die Hausherren zu keinen Umschaltmomenten kommen zu lassen, zumal diese über schnelle Flügelspieler verfügen würden. Defensiv erwartet sich der Chefcoach eine abgeklärte Darbietung sowie das Vermeiden unnötiger Ballverluste.

Motivation? 𝑪𝒉𝒆𝒄𝒌! ✅



Vorfreude herrscht beim SCRA auf den Pflichtspielauftakt & dem damit verbundenen Cup-Viertelfinale in Leoben. 🏆🙌



ℹ️📺 Wir übertragen im Clubheim die Partie live! Am Samstag öffnen wir um 18:30 Uhr.



Sei dabei, wenn wir Historisches schaffen!✨ pic.twitter.com/HQ1xLRpVTM — SCR Altach (@SCRAltach) January 30, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at