Die "Planstelle" Innenverteidigung ist derzeit ein großes Thema beim FC Red Bull Salzburg. Nach dem Abgang von Kamil Piatkowski, dem Verletzungspech von ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo, den nicht aufhörenden Wechsel-Spekulationen um Oumar Solet und der vorübergehenden Suspendierung von Strahinja Pavlović, scheint der stets bedachtvoll und prophylaktisch handelnde Serienmeister seinen konkreten Plan für den "Fall der Fälle" zu haben. So haben die Roten Bullen laut "Bild" bereits die Fühler ausgestreckt nach einem Abwehr-Talent des BVB, das am 20. Jänner sein Bundesliga-Debüt feierte: Hendry Blank.

Hendry Blank hier mit dem ehemaligen Salzburger Marcel Sabitzer (r.) bei seinem Bundesliga-Debüt mit dem BVB am 20. Jänner beim 1. FC Köln.

Wechselt Rohdiamant aus Ruhrgebiet heute zu Roten Bullen in Mozartstadt?

Blankes Entsetzen dagegen beim BVB samt Fans. So hatte in Dortmund mit dieser Nachricht wohl niemand gerechnet, dass Hendry Blank (geb: 21.08.2004) vor dem Absprung zum FC Red Bull Salzburg stehe. Zumal der Champions League-Achtelfinalist selbst zuletzt auf der Innenverteidiger-Position wegen der Verletzung seines Stammtrios Hummels/Süle/Schlotterbeck eine Vakanz hatte. Auch deshalb feierte der 19-Jährige mit ghanaischer Abstammung am 20. Jänner beim 4:0-Sieg auswärts gegen den 1. FC Köln über 45 Minuten sein Bundesliga-Debüt.

Mittlerweile ist der dreifache deutsche U-20-Nationalspieler in diesen Wochen zu einer Alternative im Borussen-Bundesliga-Kader gereift.

BVB-Coach Edin Terzic plante dem Vernehmen nach fest mit dem Abwehr-Talent, der Verein hatte gar eine Vertragsverlängerung vor. Doch nun das Angebot an den Linksfuß vom österreichischen Serienmeister, von dem ja umgekehrt wiederholt schon Spieler zum BVB wechselten (Haaland, Adeyemi) und beide Klubs ein gutes Verhältnis pflegen.

Hendry Blank, der im vergangenen Herbst auch im Champions League-Kader gegen Newcastle United, AC Milan und Paris SG stand, allerdings nicht zum Einsatz kam, hat beim BVB noch bis Juni 2025 Vertrag und hatte Ende Dezember 2023 noch einen Marktwert von 1 Mio. Euro (Quelle: transfermarkt.at). Ein Winter-Wechsel solle laut Bild mit einer Ablöse inklusiver Bonuszahlungen von gesamt bis zu sieben Millionen Euro möglich sein.

Heute schließt das Transferfenster in Deutschland, sodass der Deal zugunsten der Salzburger noch an diesem 1. Februar 2024 realisiert werden soll. Die Roten Bullen eröffnen das neue Pflichtspiel-Jahr am morgigen Freitag mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinal-Hit beim Liga-Dritten LASK in Linz (ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Jugendvereine Hendry Blank: Bayer 04 Leverkusen (-2019), Borussia Dortmund (2019-2023).

Alles Gute, Alex! 🥳 pic.twitter.com/BUvRKs3dlQ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 1, 2024

Fotocredit: IMAGO/Treese