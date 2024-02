Als der SC Austria Lustenau mit Deadline-Day der Sommer-Transferperiode Nikolai Baden Frederiksen vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim ausgeliehen hatte, setzten die Vorarlberger große Erwartungen in den 23-jährigen Dänen. War der athletische Angreifer doch noch in der Saison 2020/21 für einen anderen West-Klub, die WSG Tirol, in der ADMIRAL Bundesliga mit 18 Treffern Torgarant. In Lustenau dagegen Frust, respektive Ladehemmung, kein Treffer, kein Assist in zehn BL-Partien...weshalb nach fünf Monaten das Intermezzo beim Schlusslicht für Frederiksen nun beendet ist.

Im Trikot von der WSG Tirol lieferte Nikolai Baden Frederiksen noch Tore am Fließband, Torsperre in der Liga dagegen bei seinem Intermezzo bei Austria Lustenau. Wo ihm allerdings mit seinem Treffer von der Mittellinie im ÖFB-Cup auf der Hohen Warte ein spektakuläres "Tor des Jahres" gelang.

Danish Dynamite zündete nur im ÖFB-Cup, mit Traumtor (siehe Video)

Die Leihe mit dem ehemaligen U21-Teamstürmer von Dänemark ist nunmehr Nostalgie. Das gibt der Ländle-Klub am Freitag bekannt.

Nur ein Mal: in der 2. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup, kam Freude und Jubel auf beim und mit Nikolai Baden Frederiksen. Beim 3:2-Sieg auf der Hohen Warte gegen ADMIRAL 2. Ligist brachte der Däne die Austria per Doppelpack bis zur 20. Minute mit 2:0 in Front, wobei der Führungstreffer mit einem Distanzschuss ein Traumtor war - siehe Beitrag mit VIDEO.

Das war´s dann allerdings mit der (Tor-) "Herrlichkeit" von "Danish Dynamite". Der heuer bis Juni bei Austria Lustenau laufende Leihvertrag wurde vorzeitig aufgelöst. Nachdem es unter Vorgänger Markus Mader nicht für den Mittelstürmer lief, glaubt wohl auch Neo-Cheftrainer Andreas Heraf nicht daran, dass beim Dänen im Frühjahr "der Knopf aufgeht". Der Wiener habe seinem Stürmer durchaus in der Vorbereitung die Chance gegeben: "Versucht habe ich es, aber das ging nicht."

Vom Ländle über Arnheim nach Dänemark

Baden Frederiksen kehrte bereits zu seinem Stammverein Vitesse Arnheim zurück, der übrigens in der Eredivisie ebenso Tabellenletzter ist wie Austria Lustenau in der ADMIRAL Bundesliga. Vitesse ließ den Rückkehrer jedoch sogleich ablösefrei in dessen Heimat ziehen, wo er nun beim Tabellensiebenten Lyngby BK anheuerte und bis 2027 unter Vertrag steht.

ℹ️ Der SC Austria Lustenau und Vitesse Arnheim haben sich gemeinsam mit Nikolai Baden Frederiksen dafür entschieden, die ursprünglich bis Saisonende angesetzte Leihe vorzeitig zu beenden.



Niko, wir wünschen dir alles Gute für deine weitere Karriere! pic.twitter.com/KrMDc9M90S — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) February 2, 2024

In Lyngby wurde Nikolai Baden Frederiksen gebührend empfangen (siehe VIDEO nachfolgend):

DER SKETE TING OG SAGER DA MØRKET FALDT PÅ I KONGENS LYNGBY...... ✍️💙



Det er med stor glæde, at vi kan præsentere en 3,5-årig kontrakt med Nikolai Baden Frederiksen, som vender hjem til Danmark og er klar i kongeblåt 💪



Læs meget mere her 👉 https://t.co/ZBzpkcdcxQ



Nikolai… pic.twitter.com/SntqF5B5u1 — Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) February 2, 2024

