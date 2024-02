Nicht nur der Ball rollt wieder, womit das Pflichtspieljahr 2024 am heutigen Freitagabend mit den Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinalpartien LASK vs. FC Red Bull Salzburg (2:3) und SK Sturm Graz vs. FK Austria Wien (2:0) eröffnet ist, leider gab es auch wieder mal skandalöse Aktivitäten auf den Rängen. Geschehen in der Merkur Arena in Graz-Liebenau, wo die Pokal-Partie gleich zwei Mal unterbrochen wurde. Siehe auch Ligaportal-LIVETICKER!

Gesamt 19 Minuten Spielunterbrechung wegen Pyro-Skandal

Nachdem Cup-Titelverteidiger SK Sturm bereits nach neun Spielminuten durch Tomi Horvath 1:0 vorn lag und einen Auftakt nach Maß(-Arbeit) in die Frühjahrssaison hinlegte, ließen es einige Anhänger der Steirer im Freudentaumel eskalieren und zündeten derart viel Pyro, dass die Sicht für Spieler, Unparteiische, TV-Kameras und folglich auch den VAR (Video-Assistent-Referee) massiv beeinträchtigt war.

Der Salzburger Schiedsrichter Referee Christopher Jäger unterbrach verständlicherweise das Spiel für zehn Minuten, was von Pfiffen der zahlreichen Zuschauer in der Merkur Arena quittiert wurde. Wohl auch gegen eigene Fans?!

Nach der Pause die nächsten unrühmlichen Geschehnisse auf den Rängen - diesmal im Austria-Fanblock, wo Pyros gezündet wurden, was wieder eine Unterbrechung von neun Minuten nach sich zog. Es ist davon auszugehen, dass es zu Konsequenzen für die Klubs kommen wird. Bitter, dass der Fußball wieder mal seine dunkle Seite erlebte, wo der Fußball doch im Vordergrund stehen sollte.

