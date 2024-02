Bevor am morgigen Dienstag um 18:00 Uhr in Österreich das Transferfenster schließt, scheint der ADMIRAL Bundesliga-Vierte TSV Egger Glas Hartberg nochmals aktiv zu werden und ein hierzulande bekanntes Gesicht als Verstärkung an Bord zu holen. Laut Sky-Informationen wechselt der ehemals beim nunmehrigen ADMIRAL 2. Liga-Team FC Admira engagierte Onurhan Babuscu in die Oststeiermark und kommt per Leihe vom türkischen Erstligisten Gaziantep FK. Reagiert man damit auf die Vakanz im offensiven Mittelfeld nach dem Weggang von Christoph Lang? Siehe auch: Transferliste!



Hier noch im Dress des ehemaligen Erstligisten FC Admira im Bundesliga-Galopp gegen Jon Gorenc Stankovic und den SK Sturm Graz... Verschlägt es den 20-jährigen Youngster nun aus der Türkei in die Oststeiermark?

Spielpraxis bei Schopp-Schützlingen?

Der 20-jährige Österreicher (geb.: 05.09.2003 in Baden bei Wien) könnte bei den Schopp-Schützlingen die Position des abgewanderten Christoph Lang bekleiden, ist der Rechtsfuß ebenfalls im offensiven Mittelfeld beheimatet.

Beim türkischen Klub Gaziantep FK wurde ihm im Herbst nur ein untergeordneter Stellenwert zuteil, harrte Onurhan Babuscu in der Reservistenrolle aus und kam lediglich auf einen Auftritt im Pokal. Nachdem das junge Talent im Jahr 2020 von der Admira-Akademie den Sprung in die "erste Garnitur" schaffte, verschlug es ihn dort nach zweijährigem Engagement in die Türkei, von wo aus nun im Zuge seines bis Sommer 2026 laufenden Vertrages eine Leihe in die Oststeiermark forciert zu werden scheint.

Für den TSV Hartberg wird das Frühjahr in Sachen Pflichtspiele am kommenden Samstag auswärts bei FK Austria Wien eingeläutet (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Mit einem neuen Kreativkopf in den Reihen der Hellblauen...?

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL