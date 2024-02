Die Austria Klagenfurt betreibt weiter Imagepflege, nahm ihre Fans in der vergangenen Woche mit auf eine digitale Reise an die kroatische Adriaküste. Während Chefcoach Peter Pacult seine Profis in Šibenik auf die Frühjahrssaison der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 vorbereitete, waren die Anhänger hautnah dabei. Wie gewohnt gab es täglich aktuelle Berichte auf der SKA-Homepage sowie tiefe Einblicke bei Facebook, Instagram und TikTok. So wurde das Winter-Camp der Kärntner Violetten zum Social-Media-Hit: Die Beiträge aus Dalmatien erzielten gesamt 1,2 Mio. Ansichten und eine Reichweite von 720.000 Menschen.

Fans der Kärntner Violetten on Tour. Hier am 30. September des Vorjahres beim Gastspiel beim FC Blau-Weiß Linz in dessen neuer Arena am Donaupark. Am kommenden Sonntag zum Meisterschafts-Auftakt 2024 geht es für Austria Klagenfurt wieder nach Linz, diesmal auf die Gugl zum LASK.

„Legen großen Wert darauf, unsere Fans teilhaben zu lassen"

„Der Fußball und die Arbeit am Platz werden immer im Mittelpunkt stehen. Aber wir legen großen Wert darauf, unsere Fans teilhaben zu lassen, sie zu unterhalten und darüber zu informieren, was in ihrem Verein und rund um die Mannschaft passiert. Daher ist es ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie, die Vereinskanäle zu stärken und das Angebot weiter auszubauen. Wer wissen möchte, was bei der Austria los ist, wird bestens versorgt“, sagt Geschäftsführer Peer Jaekel, der sich in dieser Einschätzung durch die jüngsten Daten bestätigt sieht.

Von der Abfahrt in Waidmannsdorf über die Ankunft in Šibenik, den ersten Lauf an der Promenade, die Einheiten und Testspiele im Stadion Šubićevac bis hin zum Aufenthalt im AMADRIA PARK Hotel Ivan samt Eisbad in der Adria - die Klagenfurter Fans waren mittendrin. Besondere Einblicke bescherte Angreifer Sinan Karweina, der den Vereinsaccount für einen Tag übernahm, den Trainingslager-Alltag der Profis schilderte, in den Zimmern der Mitspieler, bei Zeugwart Peter Kostolansky oder im Behandlungsraum der Physiotherapeuten vorbeischaute.

Abwehr-Talent stellte Kunstschuss von Peter Pacult in Schatten

Zwei Beiträge stachen heraus: Beim Sprint-Duell samt Tic-Tac-Toe zwischen Team „Alt“ und Team „Jung“ sorgte Jannik Robatsch mit einem „Eigentor“ für die Entscheidung. Mehr als 390.000-mal wurde der Clip auf den Social-Media-Kanälen der Austria angesehen. Damit stellte das Abwehr-Talent sogar einen Kunstschuss von Trainer Peter Pacult in den Schatten, der die Kugel von knapp zwei Metern hinter der Auslinie im Tor unterbrachte. Der Beitrag erreichte rund 60.000 Zugriffe.

Nach der Rückkehr in die Kärntner Landeshauptstadt erhielten die Violetten zwei Tage frei, am Dienstag beginnt dann die heiße Phase der Vorbereitung auf den Wiederbeginn in der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag beim LASK (Topspiel Runde 18, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Es ist die erste von fünf Partien im Grunddurchgang, in denen es für das Pacult-Team um den Einzug in die Meisterrunde (zum 3. Mal in Folge nach dem BL-Aufstieg im Sommer 2021) und den damit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt geht. Auf den Kanälen der Austria werden die Fans weiterhin mit an Bord sein.

1,2 Millionen Ansichten! Violettes Winter-Camp wird zum Social-Media-Hit 💥💜



Den ganzen Text lest ihr jetzt auf unserer Homepage: https://t.co/VnV6akAkQP#ska pic.twitter.com/doaQHvmHAX — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) February 5, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL