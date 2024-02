Es ist zwar noch drei Wochen hin bis zum ewig jungen Duell der Stadtrivalen SK Rapid und FK Austria Wien, doch bereits drei Wochen vor der Prestige-Partie der 20. Runde in der ADMIRAL Bundesliga (Sonntag, 25.02., ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) ist das mit Spannung erwartete 342. Wiener Derby im Allianz Stadion mit 26.000 Besuchern ausverkauft. Das vermelden die Hütteldorfer heute über ihre Social-Media-Kanäle. In dem Meisterschafts-Match wird es für beide insbesondere auch um Big-Points für die Quali zur Meistergruppe gehen

Volles Haus in Hütteldorf gegen die Veilchen am letzten Februar-Sonntag

Nach den kommenden beiden Auswärtsspielen in Wolfsberg (Tickets für den Gästesektor gibt es im Fancorner sowie online) und Graz (Gästesektor ausverkauft!) wartet am Sonntag, den 25. Februar, das Wiener Derby in Hütteldorf auf den SK Rapid. Der bereits knapp drei Wochen vor dem Spiel vermeldet, dass das Allianz Stadion restlos ausverkauft ist und man sich auf 26.000 Fans beim ewig jungen Duell mit dem Stadtrivalen aus Wien-Favoriten freut.

Die Grün-Weißen verweisen auch darauf, dass alle AbonnentInnen bei einer etwaigen Verhinderung bei diesem Spiel auch die Möglichkeit haben, ihr Ticket in der SK Rapid Ticketbörse zum Weiterverkauf anzubieten und dadurch anderen Rapid-Fans, welche noch keine Tickets haben, den Matchbesuch zu ermöglichen.

Damit profitieren sowohl die AbonnentInnen, falls sie das Spiel nicht besuchen können, aliquot mittels Banküberweisung bzw. Auszahlung auf die Rapid Mari€, als auch jene StadionbesucherInnen, die doch noch ein Ticket ergattern können.

Die genaue Anleitung zur Ticketbörse ist hier zu finden.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL