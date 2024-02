Was sich gestern abzeichnete und sich nur noch um Stunden handelte - wir berichteten - ist nun mit heutigem Dienstag offiziell: Ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr zu Austria Klagenfurt verlässt Turgay Gemicibaşi den derzeit ADMIRAL Bundesliga-Fünften wieder in die Türkei. Auf Nachfrage von Ligaportal am Montag beim 27-jährigen Deutsch-Türken stand nurmehr der obligatorische Medizincheck an. Der ist nun erfolgreich verlaufen. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt beim türkischen Zweitligisten Göztepe Spor Kulübü Izmir einen Vertrag bis Sommer 2025. Siehe auch Übersicht Winter-Transfers.

Das Duell wird es am kommenden Sonntag, wenn Austria Klagenfurt bei seinem Pflichtspiel-Auftakt in 2024 beim LASK gastiert (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), definitiv nicht geben. Sowohl Turgay Gemicibaşi als auch Thomas Goiginger (zum VfL Osnabrück) wechselten jeweils im Winter ins Ausland, in die 2. Liga der Türkei bzw. von Deutschland.

Mit neuem Klub auf "Mission Aufstieg"

Für Austria Klagenfurt absolvierte Turgay Gemicibaşi, der am 23. April 1996 im ostdeutschen Riesa geboren wurde und im Sommer 2022 vom FC Blau-Weiß Linz zu den Waidmannsdorfern wechselte, wettbewerbsübergreifend 49 Pflichtpartien. Dabei erzielte er neun Tore und steuerte drei Assists bei. In der vergangenen Herbstsaison kam der "Aggressive Leader" für die Kärntner Violetten in 17 Bundesliga-Partien 16 Mal zum Einsatz.

Austria Klagenfurt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel: „Wir bedanken uns bei Turgay Gemicibasi für seinen Einsatz für die Austria und wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute."

Göztepe liegt aktuell auf Rang 2 in der zweiten türkischen Liga und kämpft um den Aufstieg in die Süper Lig. Bei der Mannschaft vom 56-jährigen, bulgarischen Cheftrainer Stanimir Stoilov trifft Turgay Gemicibaşi auf den ehemaligen FK Austria Wien-Abwehrakteur und gebürtigen Wiener Tarkan Serbest.

Jugendvereine Turgay Gemicibaşi: SC Riesa (2002-2008), Dynamo Dresden (2008-2012), 1.FC Köln (2012-2013), RB Leipzig (2013), 1. FC Kaiserslautern (2014), Viktoria Köln (2014-2015)

Während die Kärntner Violetten nun noch auf der Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Gemicibaşi sind. Das Transferfenster in Österreich schließt heute um 18 Uhr.

