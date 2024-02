Transfer-News am Deadline-Day aus dem Schnabelholz: Amir Abdijanovic zieht weiter! Der Vorarlberger Angreifer, welcher 2021 vom VfL Wolfsburg zum SCR Altach gekommen war, verlässt den ADMIRAL Bundesliga-Zehnten am letzten Tag des Transferfensters. Der 22-Jährige ist sich mit einem Verein in der ADMIRAL 2. Liga einig geworden und löst sein Arbeitspapier im Rheindorf auf. Siehe auch: Transferliste!

Nach 38 Auftritten für den SCR Altach (zwei Tore und eine Vorlage) zieht der 22-Jährige, der in der Regel als hängende Spitze zum Einsatz kommt, weiter.

Bundesliga-Tor hatte in Vorsaison hohe Gewichtung

Über die Vertragsauflösung einigten sich Spieler und Verein am heutigen Dienstag. Der Vertrag des Dornbirners beim CASHPOINT SCR Altach wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.



Abdijanovic hatte in seiner Zeit in Altach immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Sein Bundesligator gegen Ländle-Rivale SC Austria Lustenau wird den Anhängern des SCRA in Erinnerung bleiben: Das zwischenzeitliche 1:0 im Derby sorgte am Ende für den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag der Saison 2022/23.

Viel Erfolg, 𝐀𝐦𝐢𝐫! 🖤🤍



Der Vertrag zwischen dem SCRA & Abdijanovic wurde einvernehmlich aufgelöst. Der Vorarlberger Angreifer verlässt den Sportclub somit nach zweieinhalb Jahren.



Wir wünschen dir nur das Beste auf deinem weiteren Weg! ☺️



📰 https://t.co/uhNRuLEMlD pic.twitter.com/KNbOQYGtMU — SCR Altach (@SCRAltach) February 6, 2024

Fotocredit: SCR Altach