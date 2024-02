Nach dem Transfer-Coup um Frans Krätzig, den Austria Wien vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München leihweise in die Bundeshauptstadt lotste, könnte laut Sky-Experte Patrick Berger "last minute" ein weiterer Streich folgen: Maurice Malone, der beim RZ Pellets WAC für Furore sorgte und dem in 29 Pflichtspielen 20 Scorerpunkte für das "Wolfsrudel" gelangen, sei vom Schweizer Erstliga-Zehnten FC Basel - für ein Leih-Engagement - vor dem Sprung zu den "Veilchen" an den Verteilerkreis. Siehe auch: Transferliste!

Folgt ein Pass aus Basel nach Wien-Favoriten...? Maurice Malone, hier gegen Tobias Kainz vom TSV Hartberg, könnte als "Last-Minute-Transfer" der Wiener Austria vermeldet werden.

Sky Info: Maurice Malone (23/🇩🇪) wechselt per Leihe vom FC Basel zur Wiener Austria. 🇦🇹 @SkySportNews — Patrick Berger (@berger_pj) February 6, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL