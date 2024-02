Bis vor wenigen Minuten noch standen die Zeichen für Maurice Malone klar auf - zumindest temporären - Abschied vom FC Basel in Richtung Wien Favoriten zu FK Austria Wien... Jedoch ist der Deal auf der Zielgeraden geplatzt - der Ex-RZ Pellets WAC-Aktivposten wechselt nicht an den Verteilerkreis und damit auch nicht retour nach Österreich. Das Transferfenster hierzulande ist mittlerweile geschlossen. Alle Wintertransfers der zwölf Teams der ADMIRAL Bundesliga: siehe HIER!

Bleibt wider Erwarten doch in der Schweiz: Maurice Malone, der laut Sky selbst bereits mit einer Rückkehr nach Österreich gerechnet hatte, verstärkt die Veilchen im Frühjahr nicht in deren "Mission Meistergruppe".

Deal geplatzt: Maurice Malone (23/🇩🇪) wechselt doch nicht nach Wien. Die Austria und Basel konnten auf den letzten Metern keine Einigung finden. Der Spieler selbst ging heute noch fest davon aus, dass er nach Österreich geht. w/@Sky_Johannes https://t.co/TfqxjKCYVX — Patrick Berger (@berger_pj) February 6, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Grafik: Ligaportal