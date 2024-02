Während Torgarant Ronivaldo nach seiner im Dezember erlittenen Knöchelverletzung für den FC Blau-Weiß Linz beim ersten Meisterschafts-Match im neuen Jahr gegen Tabellennachbar SCR Altach am Samstag (Cashpoint Arena, ab 17 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) vor seinem Comeback steht, erwischte es dagegen einen anderen Routinier im Team von Cheftrainer Gerald Scheiblehner vor einem möglichen Wiedersehen an alter Wirkungsstätte: Stefan Haudum. Der 29-jährige Defensiv-Akteur, von Jänner 2021 bis vergangenen Sommer beim SCRA, fällt laut Sky mit einem Haarriss im Kahnbein für rund drei Wochen aus.

Verletzung passierte beim Testspiel auf Hoher Warte

Die Handverletzung hat sich der gebürtige Eferdinger am vergangenen Freitag bei der 1:3-Testspielniederlage gegen den ADMIRAL 2. Ligisten First Vienna FC 1894 auf der Hohen Warte bei einem Zusammenstoß mit Stürmer Christoph Monschein zugezogen.

Stefan Haudum, der in der Herbstsaison 15 Einsätze (12 in der Liga, 3 im ÖFB-Cup) für den Bundesliga-Aufsteiger vom Linzer Donaupark absolvierte und einen Einjahres-Vertrag bis Saisonende unterschrieb, trägt nun eine Schiene an der Hand.

Beim Hinspiel (1:1) am 16. September war Stefan Haudum gegen seinen Ex-Klubs SCR Altach noch über die volle Spielzeit im Einsatz und agierte in der Abwehr-Dreier- bzw. -Fünfer-Kette der Blau-Weißen aus Linz.

Bis auf Haudum kann Scheiblehner aus Vollem schöpfen

Bis auf den Defensiv-Routinier hat Trainer Gerald Scheiblehner ansonsten zum Auftakt in Altach alle Mann an Bord.

Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

POV: Wenn du realisierst, dass es am Wochenende endlich wieder los geht! ⚽️ 🤩 pic.twitter.com/FDMYBvO6Hw — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) February 5, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at