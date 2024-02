Er ist geboren in Salzburg und 19 Jahre jung, schaffte als eines von vielen Youngstern aus der Talenteschmiede des Rote Bullen-Stalles von Kooperationspartner FC Liefering aus der ADMIRAL 2. Liga zum FC Red Bull Salzburg in die ADMIRAL Bundesliga: Dijon Kameri (geb.. 20.04.2004). Der, wie der österreichische Serienmeister heute Nachmittag vermeldet, für die Frühjahrssaison zum Grasshopper Club Zürich verliehen wird. In der Schweiz hat das Transferfenster noch bis nächsten Mittwoch, den 14.02., geöffnet. Der 27-fache Schweizer Meister ist derzeit in der Super League auf Rang 9. Siehe auch Transfer-Übersicht im Winter.

"Ästhetik am Ball": Dijon Kameri. Elegante Ballbehandlung und schon den ein und anderen Zuckerpass zelebrierte der Youngster bereits in jungen Jahren für die Roten Bullen. Und will jetzt bei den Eidgenossen seine Qualitäten beweisen.

25 Einsätze für Serienmeister Salzburg

Der ÖFB-U21-Team-Mittelfeldspieler (fünf Einsätze) hat bei den Roten Bullen alle Leistungsstufen der Akademie durchlaufen, ehe Dijon Kameri als Kooperationsspieler beim FC Liefering (30 Spiele, 3 Tore, 4 Assists) zum Einsatz kam. Auch in der UEFA Youth League-Mannschaft war der Rechtsfuß erfolgreich mit dabei (8 Spiele, 2 Tore, 2 Assists).

Für den FC Red Bull Salzburg stand das Salzburger Eigengewächs in 25 Matches auf dem Platz (3 Tore, 2 Assists). Im Herbst 2022 wurde Kameri von einer Schulter- und hernach Knie-Verletzung zurückgeworfen. Der 19-jährige, offensive Mittelfeldspieler hat noch Vertrag bis 30. Juni 2026 beim Serienmeister.

Im Kader von Grasshopper Club Zürich trifft Dijon Kameri auf einen weiteren Österreicher mit Torhüter Manuel Kuttin (ehemals u.a. WAC).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty