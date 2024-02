Auch im dritten Duell dieser Saison 2023/24 fielen zwischen dem SCR Altach und FC Blau-Weiß Linz zwei Tore. Zwei Mal 1:1 in der ADMIRAL Bundesliga und ein 2:0 der Vorarlberger im ÖFB-Cup-Achtelfinale am 2.11. in der Cashpoint-Arena. Wo man diesmal remis spielte. Der wiedergenesene Top-Torjäger Ronivaldo hatte bei seinem Comeback per Elfer mit seinem sechsten Saisontor den Aufsteiger in Front geschossen, SCRA-Kapitän Lukas Jäger gelang noch der Luckypunch (89.). Bevor man sich aller Voraussicht nach im Frühjahr noch zwei Mal im Unteren Playoff wieder sieht, nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern zu dieser Partie!

War bedient über die Elfmeter-Entscheidung zugunsten der Blau-Weißen aus Linz: SCR Altach-Cheftrainer Joachim Standfest.

„Wir waren klar tonangebend und klar die bessere Mannschaft"

Joachim Standfest (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, über die ganzen 90 Minuten. Wir waren klar tonangebend und klar die bessere Mannschaft. Wir hatten die eine oder andere sehr gute Chance, die wir leider nicht genutzt haben. Der Elfmeter war aus meiner Sicht mal wieder ganz schwierig.“



…den Elfmeter: „Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich möchte am besten einfach gar nichts dazu sagen. Natürlich kann man darüber reden, dass der Torwart da einen Fehler gemacht hat, aber ich will da gar nichts dazu sagen. Ich werde gefühlt schon seit der Herbstsaison verfolgt, auch jetzt in Leoben wieder. Es fällt mir wirklich schwer, das alles hinunterzudrücken, deswegen will ich gar nichts dazu sagen.“



…was er aus der Partie mitnimmt: „Die Viererkette hat gut funktioniert, das muss man echt sagen. Wir waren extrem agil und variabel, auch mit den Sechsern sind wir sehr gut in den Spielaufbau gekommen und die Flügel haben auch sehr gut funktioniert. Das ist eh ein bisschen aus der Not entstanden, aber wir haben gut gearbeitet und die Mannschaft hat das gut gemacht.“

"Wir haben einen riesigen Schritt gemacht und fahren hier mit einem Punkt weg"

Gerald Scheiblehner (Chefrainer FC Blau Weiß Linz) über...

…das Spiel: „Natürlich hat Altach oft den Ball gehabt. Es waren sehr viele hohe Bälle zu verteidigen, es war unglaublich schwierig. Es ist die ganze Zeit eigentlich nur um Duelle gegangen, um zweite Bälle. Ich denke trotzdem, dass wir es als Mannschaft sehr gut gemacht haben und auch gut verteidigt haben.

Wir sind dann auch glücklich in Führung gegangen, haben einen guten Spielverlauf gehabt. Mit etwas Glück können wir das Spiel am Ende auch noch gewinnen, aber es wäre auf jeden Fall eher glücklich gewesen. Altach hat sich den Punkt sicher verdient.“



…den Elfmeter: „Man kann ihn vermutlich geben, muss es aber nicht. Wir haben im Cup damals ein klares Elfmeter-Foul nicht bekommen, heute hat es sich ein bisschen gedreht. Heute waren wir auf der glücklichen Seite. Schiedsrichterentscheidungen muss man akzeptieren, ich mische mich da nicht ein und sie sollen sich bei uns nicht einmischen. So soll jeder seine Arbeit tun.“



…was er aus der Partie mitnimmt: „Wir sind schon sehr froh, dass wir zumindest einen Punkt mitgenommen haben. Es ist extrem schwer, du kommst zu fast keinem Ballgewinn im Mittelfeld, weil die Bälle da immer hoch drüber fliegen. Es war ein Fight und auf das haben wir uns eingestellt.

Ich muss ein großes Lob an die Mannschaft aussprechen, weil wir ja doch dauerhaft unter Druck waren und viele Flanken verteidigen mussten. Wir haben einen riesigen Schritt gemacht und fahren hier mit einem Punkt weg. Darüber sind wir sehr froh und haben jetzt auch ein gutes Gefühl, damit bin ich sehr happy.“

Rettete den Altachern zumindest noch einen, aber vollauf verdienten Punkt: Kapitän Lukas Jäger, dem der Luckypunch gelang und der sich zwei Tage vor seinem 30. Wiegenfest mit seinem ersten Saisontor ein vorweg genommenes Geburtstags-Geschenk machte. Der Mittelfeld-Routinier scorte erstmals seit dem 30. Juli 2022 (!) wieder in der Bundesliga. Damals am Schnabelholz beim 2:2 gegen den WAC zum zwischenzeitlichen 2:1.

„...phasenweise sicher eines unserer besten Spiele dieser Saison"

Lukas Jäger (Kapitän & Torschütze CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel: „Am Ende haben wir es gerettet, aber ich denke, dass wir über 90 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft gewesen wären und uns sogar einen Sieg verdient hätten. Es gilt jetzt aber auf dieser Leistung aufzubauen. Wir haben über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht, phasenweise sicher eines der besten Spiele dieser Saison. Wir müssen jetzt nurmehr dort hinkommen, dass wir uns belohnen und drei Punkte mitnehmen.“



…sein Tor: „Ich bin jetzt nicht bekannt für die vielen Tore, von dem her ist es schon schön, wenn man wieder einmal trifft. Ich hätte aber lieber gewonnen, als das Tor zu machen. Es ist ein vorzeitiges, kleines Geburtstagsgeschenk.“



…die Viererkette in der Abwehr: „Ich denke, dass wir das heute sehr gut gemacht haben, dass wir ein Stück weit flexibler waren. Wir haben es in der Vorbereitung auch trainiert. Es kann auf jeden Fall passen.“

„Ich bin nur so schnell wieder fit geworden, weil ich nicht Urlaub gemacht habe"

Ronivaldo (1:0-Torschützte FC Blau Weiß Linz) über...

…sein Comeback: „Gott sei Dank bin ich so früh wieder zurückgekommen. Normalerweise spielst du nur eine Halbzeit, ich habe 60 Minuten gespielt und ein Tor gemacht, das ist perfekt. Ich bin nur so schnell wieder fit geworden, weil ich nicht Urlaub gemacht habe, sondern hiergeblieben bin und Therapie und Krafttraining gemacht habe, jeden Tag zwei Mal. Dadurch bin ich jetzt wieder so früh zurück.“



…das Spiel: „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Heute war es aber ein schwieriges Spiel, für die Fans ist das Spiel auch nicht gut zu schauen. Es sind nur lange Bälle und viel Kampf. Aber für uns ist ein Punkt nicht schlecht.“

„Alte Krankheit aus dem Herbst hat man in das Frühjahr mitgenommen"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…die Leistung der Altacher: „Ich glaube, dass Altach auf der Stelle tritt. Sie versuchen es, aber kommen nicht weiter. Man hat das Cupspiel in Leoben verloren, heute daheim gegen Blau Weiß mit einer Fülle an Torschüssen trotzdem nur unentschieden gespielt. Die alte Krankheit aus dem Herbst hat man also in das Frühjahr mitgenommen. Das ist also ein auf der Stelle treten und da muss bald ein Befreiungsschlag folgen, indem man solche Spiele wie heute mal mit einer Wucht gewinnt.“



…die Neuzugänge von Altach: „Das Offensivspiel auf ein neues Niveau heben kann nur Trainer Standfest. Er muss erkennen, wer von den Neuverpflichtungen dem Team auf welcher Position am besten helfen kann. Die Verantwortung liegt also ganz klar bei Joachim Standfest.“



…den Wert von Ronivaldo für Blau Weiß Linz: „Ronivaldo ist der Mann, der für die Tore sorgen wird. Einen Elfmeter beim Stand von 0:0 so ins Eck zu platzieren wie heute bestätigt nur seine Qualitäten. Und die heißen: ‚Ich bin da für Blau Weiß Linz, Tore zu erzielen.‘.“



…die Ziele von Altach und Blau Weiß Linz für die kommenden Spiele: „Das vordergründige Ziel ist es, den Abstand auf Lustenau auszubauen. Man will ja mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber das höhere Ziel, wenn man so einen großen Abstand auf den Letzten hat, ist es, das Team entwickeln zu können. Man muss einen Verbesserungsschritt sehen, bei beiden Teams.

Da bin ich gespannt, wie das Fazit am Ende der Saison sein wird. In der Qualifikationsgruppe spielt man ja dann gegen Teams, die auf Augenhöhe sind. Und wenn man sich verbessert, dann kann man diese Teams schlagen. Und um das geht es. Man muss also in der Qualifikationsgruppe sehen, dass die Arbeit der Trainer von Altach und Blau Weiß Früchte trägt.“

