Große Aufregung beim RZ Pellets WAC vor dem Jahresauftakt-Match der Lavanttaler in der ADMIRAL Bundesliga in Runde 18 gegen den SK Rapid (seit 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Wie Wölfe-Chefcoach Manfred Schmid vor der "Schnittstellenpartie" für das Obere Playoff bei Sky Sport Austria verriet, klagte der 23-jährige Aktivposten Augustine Boakye am Sonntagvormittag über Atemnot und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. Eine konkrete Diagnose liege noch nicht vor, hieß es.

Den dynamischen Augustine Boakye, der im Herbst nur ein Spiel wegen einer Sperre ausfiel, werden die Wolfsberger heute schmerzlich vermissen. Der 23-jährige Ghanaer macht schon mal den Unterschied im Spiel aus.

Schon seit Wochen über derartige Probleme geklagt

Der 23-jährige Leistungsträger aus Ghana, der in der Herbstsaison in 16 BL-Partien je fünf Tore und Assists für die Lavanttaler beisteuerte, habe dem Vernehmen nach schon in den letzten Wochen immer wieder über derartige Probleme geklagt.

Nach dem Abgang von Stürmer Mohamed Bamba fehlt den "Wölfen" somit derzeit ein weiterer, wertvoller Offensivakteur.

So starten die Wölfe in das erste Spiel des Jahres! 🐺💯

Zu Gast in der Lavanttal Arena: SK Rapid Wien.

AUFGEHTS WÖLFE! 🙌🏻 pic.twitter.com/DZsaC50ntt — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) February 11, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL