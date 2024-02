Nach der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024, der ersten im neuen Kalenderjahr, war Stephan Reiter, seit 2017 Geschäftsführer bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg, zu Gast bei Sky Sport Austria in der Sendung „Talk & Tore Exklusiv“. Nachfolgend interessante Statements vom 52-jährigen Österreicher.

Mastermind der Roten Bullen aus Salzburg: Der sympathische und stets bodenständige, strukturierte Stephan Reiter.

„Wir haben sicher ein Stück weit ein vorgezogenes Finale“

Stephan Reiter (Geschäftsführer FC Red Bull Salzburg) über...

…das bevorstehende Cup-Halbfinale gegen Sturm Graz: „Wir haben sicher ein Stück weit ein vorgezogenes Finale. Es wird sicher ein sehr spannendes und interessantes Spiel. Das Spiel ist zum Glück bei uns zuhause, da haben wir schon einen Heimvorteil, den wir genießen.“



…das vergangene Bundesligaspiel gegen Sturm Graz: „Das Spiel am Freitag war für beide Mannschaften eine Standortbestimmung. Die erste Halbzeit von uns war sehr gut mit der neuen Aufstellung und Grundordnung. Wir haben uns sehr viele Chancen erarbeitet. Sturm hat sich da sehr schwer getan in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sind sie anders rausgekommen.

Wir haben dann viele Chancen gehabt, zumindest mit 2:0 in Führung zu gehen. So wie es dann im Fußball ist, schießt Sturm dann mit ihrer zweiten Möglichkeit den Ausgleich. In den letzten zehn Minuten wurde es dann noch einmal hektisch und spannend. Es war dann ein 1:1, über das sich Sturm sicher mehr gefreut hat als wir.“

„Diese sehr resultatbezogene Gemütslage war für mich vielleicht die größte Umstellung"

…seinen Job als Geschäftsführer: „Gewisse Positionen bringen es mit sich, dass man sehr oft erreichbar sein sollte und die Arbeitsleistung dementsprechend hoch ist. Fußball ist da sicher noch ein Stück weit spezieller, weil natürlich auch diese Kurzfristigkeit und der Spielrhythmus dazukommt und du quasi jedes Wochenende mit den Spielen beschäftigt bist. Das gibt noch einmal einen anderen Rhythmus vor, als es in meiner Vergangenheit vorgekommen ist, denn da waren zwar an den Wochenenden teilweise auch Veranstaltungen, aber natürlich nicht in dieser Taktung.

Es ist sicher etwas, was ein Stück weit anders ist im Vergleich zu den Jobs, die ich vorher gehabt habe. Gerade auch das mit den Wochenenden und diese sehr resultatbezogene Gemütslage war für mich vielleicht die größte Umstellung. Man muss lernen, dass die sinnvollsten Gespräche vielleicht nicht unmittelbar nach einem Spiel oder nach einem Wochenende zu führen sind. Im Fußball ist es manchmal besser, den ein oder anderen Tag vergehen zu lassen.“



…seine Verbindung zum Sport: „Ich habe auch eine Leidenschaft für Eishockey muss ich sagen. Fußball ist sicherlich nicht der Sport, in dem ich brilliert habe. Der Ausdauersport ist etwas, was mich mein ganzes Leben ein Stück weit begleitet hat. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und brauche auch immer meinen Plan. Ich habe im Hobbysport meinen Ausgleich gesucht. Das versuche ich auch heute noch.

Radfahren ist weniger geworden, aber das Laufen hilft mir extrem, zu entspannen. Sport ist sicher auch etwas, wo ich ambitioniert bin. Wenn es um einen Wettkampf oder ein Resultat geht, dann nehme ich das schon sehr ernst, beruflich wie privat. Das kann hin und wieder für das Umfeld schon ein bisschen anstrengend ein. Hartnäckig und zielstrebig zu sein, ist sicherlich ein Teil, der mich auch zum Erfolg gebracht hat.“



…seine berufliche Laufbahn und den Wechsel zu Red Bull: „Es hat sich meine Karriere bei Coca-Cola ergeben, was für mich eine sehr lehrreiche und spannende Zeit war. Dann kam es zum Sprung in den Sportfachhandel zu Amersports, einem der größten Produzenten, was auch eine sehr spannende Zeit für mich war. Der Schritt von Amersports zu Red Bull ist durch einen sehr großen Zufall entstanden. Ich habe eine Zeit lang nachgedacht, ob ich den Schritt machen soll oder nicht. Mich hat dann aber die Aufgabe gereizt, dieses sehr tolle Unternehmen Red Bull kennenzulernen.

Es war für mich dann schon ein Schritt zu sagen, dass ich es einfach probieren und auch in diese Welt eintauchen möchte. Harald Lürzer kennt mich aus meiner ersten Phase als Verkaufsleiter eines Getränkegroßfachhandels. Dann gibt es diese Geschichte, dass der Herr Lürzer ein sehr gutes Verhältnis zu Herrn Mateschitz gehabt haben soll. Sie scheinen dann einmal geplaudert zu haben. Sie haben einen Geschäftsführer gesucht, der eben nicht aus dem Fußball kommt.

Herr Mateschitz hat damals so schön gesagt, dass sie wahnsinnig viel Fußballkompetenz im Haus haben, aber bewusst auch eine andere Kompetenz auf gerade dieser Ebene reinbringen möchten. So haben sich dann Gespräche entwickelt. Herr Lürzer ist nicht unbeteiligt, dass ich den FC Red Bull Salzburg die letzten sieben Jahre in dieser Form begleiten durfte.“

„Er war einfach eine ganz tolle Persönlichkeit mit einem unglaublichen Charisma"

…Dietrich Mateschitz: „Er war einfach eine ganz tolle Persönlichkeit mit einem unglaublichen Charisma, was er auch ausgestrahlt hat. Er hatte gleichzeitig einen unglaublichen Unternehmergeist mit unglaublicher Energie. Die erste Phase nach seinem Tod war von einer großen Trauer geprägt, da jeder einen Menschen verloren hat, der Red Bull und Salzburg ein Stück weit geprägt hat. Nach dieser Phase hat man relativ schnell gemerkt, dass es darum geht, einfach weiterzumachen.

Es war ja auch sein Wunsch, dass das Unternehmen weitergeführt wird. Man hat vielleicht ein kurzes Gefühl der Unsicherheit gehabt, wo man sich gefragt hat, wie es jetzt weitergehen wird und was man natürlich auch im Umfeld gespürt hat. Das war aber nur ganz kurz. Die Verantwortlichen haben diese herausfordernde Aufgabe mit Bravour angenommen und gemeistert. Man sieht ja die Unternehmenserfolge von Red Bull und wie das ganze funktioniert. Sie sind in einem superruhigen Fahrwasser. Mark Mateschitz war jetzt wieder im Stadion, hat ein großes Sportinteresse und eine große Affinität für Fußball. Jetzt geht es weiter einfach.“



…die Entflechtung von Red Bull: „RB Leipzig war ja dann sehr schnell erfolgreich. Es hat natürlich dazu geführt, dass wir 2017 sehr viele, schnelle Schritte einleiten haben müssen, dass man Red Bull Salzburg ein Stück weit aus dem Unternehmen entflechtet und in die Selbstständigkeit führt. Es war natürlich eine sehr interessante Aufgabe, die sehr schnell gekommen ist und ein großer Reiz zu dem Zeitpunkt war. Ich bin ja da nur stellvertretend für einen ganz tollen Club mit über 100 Mitarbeitern, die sich seit Jahren aufopfernd für den Klub einsetzen.

Es hat uns damals schon ein bisschen unter Druck gesetzt, unsere Strategie und unsere Vision zu finden, wie wir den Klub weiterführen wollen. Die Möglichkeit, dass Red Bull im Hintergrund einfach das Sponsoring erhöht, war einfach nicht mehr gegeben. Es hat unternehmerisch schon einen anderen Reiz, fordert aber natürlich auch eine andere Disziplin ein. Wir haben damals mit einem negativen Eigenkapital gestartet. Jetzt kann man sich das im Nachhinein nicht mehr vorstellen. Wir haben da ein Stück weit den Klub auch in eine gewisse Richtung geformt. Wir haben uns in gewissen Abteilungen und Bereichen neu aufgestellt.“



…Christoph Freund: „Christoph war von Anfang an sehr kooperativ und offen. Er war auch irgendwo froh, dass jemand da ist, der vielleicht auch bewusst gar nicht vom Fußball gekommen ist. Mit der Energie, seinem Fußballwissen und seiner Hingabe, Spieler zu entwickeln und diese konzeptionelle Idee voranzutreiben, war Christoph eine der wichtigsten Säulen für mich. Es war in diesem Fall eine super Synergie.

Wir haben uns gegenseitig immer wieder gepusht. Er war sicher für die Erstellung der Vision und dem Leitbild ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben uns sehr gut ergänzt und die Aufgaben gut verteilt. Die Phase mit dem Trennungsschmerz haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wir haben immer noch einen regen Austausch. Es gibt keine Woche, wo wir uns nicht hören. Ich habe noch nie so oft die Bayern verfolgt, wie jetzt.“

„Fußball von Morgen ist ein Überbegriff"

…die Meilensteine in seiner Zeit bei Red Bull Salzburg: „Ein Meilenstein war natürlich, wie wir uns besonnen haben, unser Leitbild kreiert haben und es seitdem ganz diszipliniert umsetzen. Fußball von Morgen ist ein Überbegriff. Unbeirrbar und konsequent unseren Salzburger-Weg zu gehen, haben wir jetzt dazu genommen, weil mittlerweile nach diesen Jahren auch die Öffentlichkeit weiß, was wir mit dem Salzburger-Weg meinen.

Wir helfen, unterstützen und ermöglichen einfach Karrieren. Es ist sicher ein Meilenstein, weil er geholfen hat, den Klub auszurichten. Der erste Meistertitel, den ich erlebt habe, bleibt in Erinnerung. Natürlich auch das erste Champions League Spiel in der Red Bull Arena, da es etwas war, mit dem sich ganz Salzburg, ganz Österreich und der ganze Klub so lange beschäftigt hat. Ein weiterer Meilenstein war natürlich auch der zehnte Titel, der emotional war, vor allem auch mit dem Wissen, was da auf mich zukommt mit meinem Kollegen.“



…Ex-RBS-Trainer Jesse Marsch: „Seine Geschichte ist einfach eine besondere. Er ist damals von Leipzig zu uns gekommen, mit seiner Familie und hat sich richtig drauf eingelassen. Er hat so diszipliniert Deutsch gelernt, das war wirklich phänomenal. Wir hatten nie so eine disziplinierte Kabinenansprache auf Deutsch wie zu Jesses Zeiten, weil sich alle so bemüht haben, Deutsch zu sprechen. Es war eine fantastische Zeit und auch sportlich eine tolle Zeit. Wir haben viel gemeinsam erlebt und einfach so viel Spaß gehabt. Er ist ganz ein toller Mensch mit einer tollen Familie. Er ist ein ganz toller Trainer und ich bin davon überzeugt, dass er seinen Weg machen wird.“



…seine Wahl in den Vorstand der „European Club Association“: „Natürlich ist es ein Stück weit ein Vertrauensbeweis und eine Verantwortung, die man übernimmt. Es gilt die Interessen zu vertreten. Man kann schon Dinge beeinflussen ein Stück weit. Man kann es außerdem nutzen, um zu gestalten und sich einzubringen. Ich sehe es als ganz wichtige Säule auch im europäischen Klubfußball. Es gibt jetzt eine Vereinigung, die sich untereinander einig ist und probiert, das Beste für den europäischen Klubfußball zu tun.“

„Wir waren ein bisschen wie Yin und Yang“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München) über Stephan Reiter: „Er ist ein sehr aktiver Mensch, der viel unterwegs ist und auch viel sportlich unterwegs ist. Verlieren steht nicht auf seiner Agenda. Wir haben viel miteinander gemacht, sind gemeinsam zum Beispiel einmal einen Halbmarathon gelaufen, Tennis gespielt und Eishockey gespielt. Er ist ein sehr guter Sportler und generell sehr fit. Er ist gerne ganz vorne dabei.

Wir waren ein bisschen wie Yin und Yang. Er hat meine Schwäche gut kaschiert und hat von mir vielleicht ein bisschen lernen können, teilweise ein bisschen relaxter zu sein und nicht sofort alles umzusetzen, sondern noch einmal darüber nachzudenken. Wir haben uns sehr gut ergänzt. Er hat sehr viele Stärken. Wir hatten einfach viele coole Erlebnisse.“

„Er spricht viel über Disziplin und professionelles Verhalten"

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) über Stephan Reiter: „Er ist jemand, der sehr gut vernetzt und tüchtig ist. Ich habe ihn als jemanden erlebt, der Handschlagqualität hat. Du kannst dich auf ihn verlassen. Mit der Aufnahme von ihm in den Vorstand der ECA, hat die österreichische Bundesliga Anerkennung erfahren.“



Jesse Marsch (Ehemals Trainer FC Red Bull Salzburg) über Stephan Reiter: „Er spricht viel über Disziplin und professionelles Verhalten. Die Partnerschaft zwischen Christoph und Stephan war super. Als Team waren wir auch super zusammen. Wir hatten alle Stärken und Schwächen, aber haben uns allen zusammen geholfen. Ich bin sehr dankbar für unsere Beziehung und unsere Zusammenarbeit. Wir haben viel Spaß zusammen gehabt.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty