Nach dem ersten Spieltag im Playoff-Durchgang der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 folgt die erste länderspielbedingte Liga-Pause im neuen Jahr. Die der Langzeit-Tabellendritte LASK für ein Testspiel gegen einen deutschen Kultklub nützt: Der TSV 1860 München alias die Münchner Löwen gastieren zum offiziellen Frühlingsanfang am Donnerstag, den 21. März 2024, um 15 Uhr in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

In Sommer-Vorbereitung siegte LASK dank Goiginger & Michorl gegen Münchner Löwen

Der Probegalopp gegen den aktuell Tabellen-13. der 3. Liga in Deutschland findet am LASK-Platz in der Daimlerstraße statt.

Bereits im Rahmen der Vorbereitung im vergangenen Sommer standen sich beide Traditonsvereine am 4. Juli 2023 in der DANA Arena in Windischgarsten gegenüber. Damals gewannen die Schwarz-Weißen mit 2:0 durch Tore ihrer langjährigen Spieler Thomas Goiginger (mit diesem Winter beim deutschen Zweitligisten VfL Osnabrück) und Peter Michorl (per Elfer). Nun gastieren die Münchner „Löwen“ wenige Tage nach dem Auftaktspiel der Athletiker im Bundesliga-Finaldurchgang bei den Linzern. TSV 1860 München mit Salzburger Innenverteidiger-Youngster Der LASK lädt alle Fans ein, das Testspiel live vor Ort mitzuverfolgen. Der Eintritt zum Match ist frei, der Zugang zum LASK-Platz ist möglich, solange das vorhandene Platzangebot ausreicht. Darüber hinaus wird das Spiel gegen den TSV 1860 München um den 43-jährigen, griechischen Cheftrainer Argirios Giannikis sowie den österreichischen Innenverteidiger Michael Glück (der 20-jährige Salzburger kehrte nach Leihe zum Viertligisten KSV Hessen Kassel im vergangenen Sommer nach München-Giesing zurück) auch im Livestream auf den Kanälen des LASK übertragen.