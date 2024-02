Der 23. September ´23 war ein historischer Tag im österreichischen Fußball. Allemal für Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz. Der Underdog landete in der "Festung Salzburg", respektive Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, einen 1:0-Coup und beendete damit die Fabelserie von Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Der bis dato saisonübergreifend 37 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegt war. Daheim in Wals-Siezenheim sogar seit Dezember 2020 und damit 45 Partien. Hochmotiviert "schnaufen" die Roten Bullen damit zum Retourmatch in die neue Arena am Linzer Donaupark (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Umzingelt von Blau-Weißen! Beim Hinspiel gab es für Edeltechniker Oscar Gloukh kein Durchkommen gegen die vielbeinige Defensive des Aufsteigers aus Linz. Während auf der Gegenseite Torschütze vom Dienst Ronivaldo das "goldene Tor" erzielte und in Anlehnung an amerikanische Hollywood-Szenarien dafür in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison einen "Oscar" verdient.

"Wie gefährlich Blau-Weiß Linz sein kann, haben wir ja im ersten Duell gesehen"

In der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga geht es für den FC Red Bull Salzburg, wie schon zum Frühjahrsstart im Uniqa-ÖFB-Cup, erneut nach Linz, wo es zum Duell mit dem Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz im neuen Hofmann Personal Stadion an der Donau kommt. Schiedsrichter ist Alan Kijas.

Cheftrainer Gerhard Struber: „Für uns gilt es, am Samstag in Linz an die starke Leistung vom letzten Heimspiel gegen Sturm anzuschließen, uns dafür am Ende aber auch zu belohnen. Wie gefährlich Blau-Weiß Linz sein kann, haben wir ja im ersten Duell mit ihnen gesehen. Uns ist bewusst, dass sie daheim vor allem in der Defensive richtig gut stehen und wenige Gegentore kassieren. Das heißt, wir wollen unsere Torchancen nutzen und cool im Abschluss sein.“ "Wollen uns für Hinspielniederlage revanchieren und drei Punkte mit nach Hause nehmen" Oscar Gloukh: „Wir haben gegen Blau-Weiß Linz einiges vor, wollen uns für die Hinspielniederlage in Salzburg revanchieren und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Sie spielen als Aufsteiger bisher eine richtig gute Saison und stehen vor allem in der Defensive sehr kompakt. Das Spiel am Samstag wird sicher nicht einfacher als das erste Duell bei uns.“ Diverse Ausfälle im "Bullen-Stall" Nicht einsatzbereit für dieses Match sind ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaldo (Knie) und Amar Dedic (Oberschenkel). Dorgeles Nene fehlt aufgrund einer Knöchelverletzung, erlitten beim Afrika-Cup mit Mali. Leandro Morgalla steht aufgrund einer Herzmuskelentzündung, die durch eine Viruserkrankung ausgelöst wurde, für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Karim Konate, kürzlich mit der Elfenbeinküste Afrika-Cup-Sieger, wird morgen nach Salzburg zurückkehren. Personal-Update: Leandro Morgalla steht aufgrund einer Herzmuskelentzündung, die durch eine Virusinfektion ausgelöst wurde, für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Gute Besserung, Leo! ❤️ pic.twitter.com/JzvoOea2rM — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 15, 2024 Daten & Fakten

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 24 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und stellt damit einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Zuvor war Wacker Innsbruck die Mannschaft mit der längsten Serie an Gastspielen ohne Niederlage.

ist seit und stellt damit einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Zuvor war Wacker Innsbruck die Mannschaft mit der längsten Serie an Gastspielen ohne Niederlage. Der Serienmeister blieb in zehn der ersten 18 Meisterschaftsmatches ohne Gegentore – seit der Saison 2005/06 nie häufiger zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison (zuvor 2005, 2006 und 2022 auch je 10). In elf der ersten 19 BL-Spiele blieb der FC Red Bull Salzburg 2006/07 und 2022/23 ohne Gegentor.

blieb in zehn der ersten – seit der Saison 2005/06 nie häufiger zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison (zuvor 2005, 2006 und 2022 auch je 10). In elf der ersten 19 BL-Spiele blieb der FC Red Bull Salzburg 2006/07 und 2022/23 ohne Gegentor. Das Team von Trainer Gerhard Struber erzielte in dieser Bundesliga-Saison neun Kopfballtore und damit bereits jetzt mehr als in der gesamten Vorsaison (7).

von Trainer erzielte in dieser Bundesliga-Saison und damit bereits jetzt mehr als in der gesamten Vorsaison (7). Dem FC Red Bull Salzburg gelangen in der Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte zehn Tore – so viele wie keinem anderen Team in dieser BL-Saison.

gelangen in der der zweiten Hälfte – so viele wie keinem anderen Team in dieser BL-Saison. Der FC Blau-Weiß Linz kassierte in seinen ersten neun Bundesliga-Heimspielen nur zwölf Gegentore, das unterbot als Aufsteiger zuletzt Wacker Innsbruck 2018/19 (10). Die Linzer blieben in vier der ersten neun Heimmatches ohne Gegentor, das übertraf als Aufsteiger zuletzt der LASK 2007/08.