Nach dem Abgang von Mohamed Bamba im Winter kann RZ Pellets WAC-Trainer Manfred Schmid heute im bedeutsamen Spiel der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den Tabellenvorletzten WSG Tirol zummindest seine "B-2" bringen (siehe Ligaportal-LIVETICKER). Zuletzt bei Teil 1 des einwöchigen Heimspiel-Doppels gegen den SK Rapid (0:2) fiel ja Augustine Boakye (Foto) kurzfristig wegen Atemproblemen aus. Heute steht der 23-jährige Stürmer wieder mit Thierno Ballo in der Startelf-Offensive der Lavanttaler. Nicht mehr aus ging es sich dagegen bei zwei Winter-Neuzugängen in punkto Rot-Weiß-Rot-Card...

"Warten stündlich auf das OK der Behörden"

Obwohl die Wolfsberger bis zuletzt hofften, traf diese für die beiden 20-jährigen Ivorer Sankara Karamoko (Mittelstürmer) und Cheikh Diabaté (Innenverteidiger) nicht mehr rechzeitig für das heutige Match ein.

Am Freitagabend meinte WAC-Cheftrainer Manfred Schmid noch gegenüber Ligaportal: "Wir warten stündlich auf das OK der Behörden und die damit verbundene Übermittlung der Rot-Weiß-Rot Karte. Leider haben wir bis dato noch keine Freigbe, aber der Kader hat auch so genug Qualität und wir haben vollstes Vertrauen in die Jungs die zur Verfügung stehen."

Die Aufstellungen

RZ Pellets WAC: Hendrik Bonmann - Jonathan Scherzer, Dominik Baumgartner (K), Lukas Ibertsberger - Samson Tijani, Sandro Altunashvili, Ervin Omic, Adis Jasic - Bernhard Zimmermann, Thierno Ballo, Augustine Boakye, Trainer: Manfred Schmid.

Ersatzspieler: Lukas Gütlbauer, Simon Piesinger, Thomas Sabitzer, Tobias Gruber, Pascal Müller, Michael Morgenstern, Florian Rieder

WSG Tirol: Adam Stejskal - Felix Bacher (K), Osarenren Okungbowa, Kofi Schulz - Lukas Sulzbacher, Luca Kronberger, Bror Blume, Matthäus Taferner, Sandi Ogrinec - Nik Prelec, Aleksander Buksa. Trainer: Thomas Silberberger.



Ersatzspieler: Benjamin Ozegovic, David Gugganig, Alexander Ranacher, Justin Forst, Cem Üstündag, Stefan Skrbo, Thomas Geris.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at