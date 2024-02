Wieder wird beim Duell der 50. Jubiläums-Saison in der ADMIRAL Bundesliga zwischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz Geschichte geschrieben. Gelang am 23. September ´23 den Blau-Weißen dank Ronivaldos Goldtor ein Husarenstreich beim 1:0-Coup in der Red Bull Arena, wodurch die Roten Bullen erstmals seit Dezember 2020 und 45 BL-Heimpartien eine Niederlage in Wals-Siezenheim kassierten, schaffte heute Petar Ratkov beim Retourmatch in Linz Historisches. Der 20-jährige Serbe scorte bereis nach nur sechs Sekunden für die Gäste - siehe auch Ligaportal-LIVETICKER.

Hat sich heute in die Geschichtsbücher eingetragen: Petar Ratkov vom FC Red Bull Salzburg, der bereits zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt das erste Tor des neuen Jahres erzielte. Nach 15 Spielminuten. Heute brauchte der Youngster nur sechs Sekunden!

Ratkov löst nach 17 Jahren Jezek als Blitztor-Rekordschütze ab

Damit löste Petar Ratkov, der bereits vor einer Woche im Gipfeltreffen gegen den SK Sturm Graz auch das erste Bundesliga-Tor in 2024 erzielt hatte, den bisherigen Blitztor-Rekordinhaber Patrick Ježek ab. Der mittlerweile 47-jährige Tscheche hatte am 11. Juli 2007 für den FC Admira Wacker im BL-Spiel gegen den SCR Altach nach nur zehn Sekunden das bis dato schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte erzielte.

Ratkov brauchte also vier Sekunden weniger und profitierte vom Fauxpas von FC Blau-Weiß Linz-Schlussmann Nicolas Schmid. Der in fünf Tagen 27-jährige Linzer Goalie bekam den Ball direkt nach dem Ankick der Blau-Weißen per Rückpass, wollte die Kugel wegschießen, doch der 1,93 Meter große Salzburger Stürmer Stürmer sprang dazwischen und das Spielgerät prallte von seinem Fuß ab ins Tor zum 0:1 (1.). Ein Pressball als schnellstes BL-Tor in 50 Jahren. Kleiner "Schönheitsfehler": Petar Ratkov, ein "Fuchs" bei den Roten Bullen, startete im Mittelkreis schon los und war bereits über der Mittellinie, bevor die Linzer den Rückpass spielten. Dennoch ein klares Gast-Geschenk der Oberösterreicher an die Salzburger.

Doch die Antwort der Gastgeber, die übrigens bisher noch nie ein Pflichtspiel gegen den FC Red Bull Salzburg verloren haben (zwei Duelle, Meisterschaft und ÖFB-Cup = 2 Siege Blau-Weiß), ließ nicht lange auf sich warten...1:1 durch Maranda (11.).

Alles Weitere im Ligaportal-LIVETICKER.

BLITZSTAAARRRTTTT!!!! Petar #Ratkov presst den Ball nach Sekunden ins Tooorr!!! Ein ganz heißer Kandidat für die Geschichtsbücher. ⚡️

⏱ 01’ | #BWLRBS 0-1 pic.twitter.com/037Xna8nSf — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 17, 2024