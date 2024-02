Es ist tabellerarisch betrachtet das Top-Spiel der 19. Runde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24, wenn der Tabellenvierte TSV Hartberg den Dritten LASK empfängt (ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Seit neun Liga-Partien und nahezu vier Jahren warten die Linzer auf einen Dreier gegen die Ost-Steirer (3N, 6U). Im zehnten Anlauf fällt bei den Oberösterreichern nun auch noch deren "Lebensversicherung", ihr Top-Scorer, Kapitän und Leit-LASKler Robert Žulj aus.

Scheiterte im Hinspiel beim 0:0 in der Raiffeisen Arena per Elfmeter an TSV-Torhüter Raphael Sallinger: LASK-Unterschiedsspieler Robert Žulj.

Der seit wenigen Tagen 32-jährige Welser ist erkrankt. In den bisherigen 16 BL-Saisonpartien steuerte der Routinier neun Tore und sieben Assists bei, darunter jüngst vor einer Woche gegen Austria Klagenfurt rettete der Doppelpacker den Linzern last Minute ein 2:2. In zwei Spielen zuvor ohne Robert Žulj in dieser Saison blieben die Athletiker sieglos, verloren das Stadtderby beim FC Blau-Weiß Linz mit 0:2 und spielten 0:0 gegen die Wiener Austria.

Für den etatmäßigen Kapitän rückt Ivan Ljubic in die Startelf, die folgenden Aussehen hat:

LASK (3-4-1-2): Lawal - Talovierov, Ziereis (K), Andrade- Stojkovic, Berisha, Horvath, Bello - Ljubic - Ljubicic, Usor. Trainer: Thomas Sageder.



Ersatzspieler: Siebenhandl (TW), Jovicic, Pintor, Havel, Flecker, Luckeneder, Schrobenhauser

TSV Egger Glas Hartberg: Sallinger - Bowat, Komposch, Pfeifer - Prokop, Heil (K), Diakite, Sangare - Avdijaj, Entrup, Providence. Trainer: Markus Schopp.



Ersatzspieler: Knoflach (TW), Brückner, Steinwender, T. Kainz, Halwachs, Frieser, Fillafer.



⚽ Nächste Challenge in Hartberg

📰 https://t.co/91vUEPiQiH

🎫 Tickets gibt's vor Ort an der Gästekassa

📺 Sky Sport Austria #HTBASK pic.twitter.com/vw0Q3IG6N7 — LASK (@LASK_Official) February 18, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at