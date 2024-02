Das Frühjahr in der ADMIRAL Bundesliga ist noch nicht einmal zwei ganze Spieltage alt, schon stand der VAR wieder in einer Vielzahl an Situationen im Mittelpunkt und sogleich im nicht immer rühmlichen Rampenlicht. Erst gestern wieder sorgte ein Freistoß des RZ Pellets WAC und das Rekordtor von FC Red Bull Salzburg-Angreifer Petar Ratkov für Aufruhr - zwei Szenen, bei denen aus der Zentrale in Wien Meidling trotz klarer Regelwidrigkeiten gar nicht eingeschritten werden darf... Die Crux mit dem Video-Assistant-Referee!

Petar Ratkov trifft nach sechs Sekunden - irregulär!

Wer sich im Hofmann Personal Stadtion von Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz gestern zu spät auf den Rängen niederließ, verpasste sogleich den ersten Tagestreffer der Roten Bullen nach sechs Sekunden (Rekord): Die Linzer spielten ihren Anstoß nach hinten, Schlussmann Nicolas Schmid sollte den Ball in die Spitze schlagen. Der Torhüter wurde dabei allerdings vom serbischen Angreifer Petar Ratkov überrascht, der den Abschlag blockte - so landete das Spielgerät nach wenigen Augenblicken im Gehäuse der Stahlstädter. Endstand: 1:1.

All das jedoch mit bitterem Beigeschmack, zumal der FC Red Bull Salzburg-Stürmer einen "Fehlstart" hingelegt und sich zum Zeitpunkt des Ankicks bereits in der Hälfte der Oberösterreicher befunden hatte.

Referee Alan Kijas und dessen Gespann war der Regelverstoß in Echtzeit nicht aufgefallen - VAR Markus Hameter darf laut Regelwerk folglich in Szenen wie diesen, ähnlich wie bei einem Einwurf, nicht eingreifen.

Auch Sky-Experte Marc Janko meinte im Nachgang: "Das hat sich Blau-Weiß selbst eingeschenkt, das grenzt an große Leichtsinnigkeit. Ich gehe aber da mit, dass man das erweitern kann für den VAR.“

WAC-Stürmer Ballo "ballert" - Freistoß diskussionswürdig

Ebenfalls am gestrigen Samstag sorgte das zwischenzeitliche 1:0 des RZ Pellets WAC gegen die WSG Tirol (Endstand 4:1) für Aufregung: Der Freistoß für die Kärntner im Halbfeld, in dessen Folge Thierno Ballo das Führungstor besorgte, wurde knapp 15 Meter vor dem eigentlichen Foulspiel ausgeführt - auch dies kein Fall für den Video-Assistant-Referee.

Echauffiert hat sich WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger, der kürzlich im exklusiven Ligaportal-Interview Rede und Antwort stand, darüber im Nachgang natürlich dennoch: "Stößt mir sauer auf."

WAC auch in der Vorwoche in heikler Szene verwickelt

Nicht weniger diskutiert wurde in der Vorwoche über ein rustikales Einschreiten von WAC-Akteur Lukas Ibertsberger gegen SK Rapid-Neuzugang Christoph Lang. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca entschied auf Gelb - der VAR meldete sich nicht.

Im Nachgang eines Spieltags beurteilt der "VAR Österreich" jeweils Entscheidungen selbstkritisch und äußerte sich diesbezüglich folgendermaßen: "Der WAC-Spieler #16 (Ann.: Ibertsberger) kommt im Zweikampf mit dem Rapid-Spieler #10 (Ann.: Lang) zu spät und trifft seinen Gegenspieler mit hoher Intensität mit den Stollen am Knöchel. Damit gefährdet er die Sicherheit des Gegners. In dieser Situation ist eine Rote Karte und ein Eingreifen des VAR erforderlich."

Auch positive Beispiele werden geliefert

Doch bei aller Kritik und allem Unmut werden natürlich mithilfe des VAR auch Entscheidungen in die richtige Richtung gelenkt. Gestern etwa sah Austria Wien-Angreifer Romeo Vucic nach einer Tätlichkeit gegen SCR Altach-Kapitän Lukas Jäger nach On-field-Review folgerichtig die Rote Karte. Die Violetten triumphierten hernach trotz Unterzahl mit 2:1.

In der Vorwoche wurde ein vom Schiedsrichter-Gespann auf dem Feld übersehenes Handspiel von LASK-Stürmer Moses Usor gegen SK Austria Klagenfurt im Vorfeld des zwischenzeitlichen Treffers zum 2:1 (Endstand 2:2) in der Zentrale in Wien Meidling zurecht als strafbar bewertet und das Tor von Robert Zulj folglich einkassiert.

Was dennoch bleibt, sind oftmals diskussionswürdige Auslegungen, interessante Einsatzbereiche und nicht selten bange Minuten bei Spielern, Fans und Trainern während einer Überprüfung im Hintergrund... Ist der VAR für die Bundesliga - und im allgemeinen - nun Fluch und Segen zugleich?

