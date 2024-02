Nicht vergessen werde ich die Vielzahl an Flügen durch die Auslandsspiele, die Flugplanungen, dazu die ganzen Seminare, Trainingseinheiten und Regenerationsplanung, usw. ...ein Leben aus dem Kalender, welches Tag für Tag durchgeplant und durchstrukturiert war. Ich merke beteits jetzt, dass es ruhiger wird und das ist auch definitiv gut so.

Manuel Schüttengruber hat am Samstag sein 50. Jubiläum als VAR beim ADMIRAL Bundesliga-Spiel der 20. Runde zwischen dem SCR Altach und TSV Hartberg (ab 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und wird in der Zentrale in Wien-Meidling am Monitor sitzen.

"Aufgabe als VAR ist mental bzw. visuell sehr anstrengende Arbeit, weil man sehr viele TV-Bilder hat"

Ligaportal: Berufliche Erfordernisse hast du erwähnt. Du bist ein wahrer Business-Man, sehr ehrgeizig, fleißig und strukturiert. Gib mal ein Update, was du alles machst? Und zu Teil 2 der Frage...du wirst ja als VAR weiter im Einsatz sein. Wie zuletzt beim Gipfeltreffen in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem FC Red Bull Salzburg vs. SK Sturm Graz. Du hast bei der Einführung des VAR in Österreich auch als einer von zwei heimischen FIFA-Schiedsrichtern Pionierarbeit geleistet. Mittlerweile ist der VAR hier im Lande aus den Kinderschuhen entwachsen, wie siehst du seine Entwicklung?

Manuel Schüttengruber: Zur beruflichen Seite. Da ist zum einen die Fahrschule und zum anderen meine eigene Firma, die MANUELS, wo ich unter anderem als Gerichtssachverständiger, Hypnose-Coach, Mentaltrainer und Speaker tätig bin. Als Vortragenden kann man mich zum Thema Körpersprache und „Entscheidungen treffen“ buchen. Als Coach arbeite ich mit Leuten an der Behebung der Ursache ihrer Probleme im Bewegungsapparat.

Was den VAR betrifft, bin ich fast jede Woche im Einsatz. Wenn nicht in Österreich in der Bundesliga, dann durchaus auch schon in der Griechischen Liga oder anderen Ligen, wo wir als österreichische Video-Schiedsrichter angefordert werden. Diese Tätigkeit macht mir auch richtig Spaß, weil es was Neues ist und wo man praktisch 27 Jahre Know How bzw. Erfahrung gut hinter dem Fernseher einbringen kann. Das wird meine Tätigkeit in Zukunft werden, was nicht mindernd der Schiedsrichtertätigkeit gegenüberzustellen ist, ganz und gar nicht.

Die Aufgabe als VAR ist mental bzw. visuell eine sehr anstrengende Arbeit, weil man sehr viele TV-Bilder hat. Nur weil es auf einem Fernsehbild ausschaut, dass ein Vergehen stattgefunden hätte, hast du dann zwei andere TV-Bilder, wo du auf einmal ins Zweifeln kommst, ob da wirklich ein Kontakt stattgefunden hat. Ein Problem ist hier die Bildtiefe, welche man aus einem TV-Bild oft gar nicht erkennen kann.

"Da kann es schon mal passieren, dass man pro Spiel 18 Kameras zur Verfügung hat"

Das ist mitunter auch der Grund warum so viele Kameras notwendig sind. Da kann es schon mal passieren, dass man pro Spiel 18 Kameras zur Verfügung hat, wo man dann schnellstmöglich die besten Bilder raussuchen muss und darf. Das ist doch ein hoher Anspruch. Vor allem an mich selbst, um diese Entscheidungen auch richtig und schnell zu treffen. Das ist nicht immer so einfach.

Man kennt es ja von Zuhause, wenn man ein Fußballspiel schaut. 50% sind für Strafstoß, 50% sind dagegen. Nur es muss halt einen geben, der eine Entscheidung trifft und das am Besten richtig und mit Zeitdruck.

Es wird auch in Zeiten vom VAR immer wieder Situationen geben, die nicht 100-prozentig auflösbar sind. Dann geht man auch mit dem Schiedsrichter am Feld oder man ist da eben anderer Meinung und holt ihn vor den Monitor.

Prinzipiell, denke ich, entwickelt sich der VAR in Österreich sehr gut. Auch wir kommen mit immer mehr Einsätzen immer weiter in diese Materie hinein. Ich habe am kommenden Wochenende ein kleines Jubiläum mit 50 Einsätzen als VAR und das hilft schon sehr viel. Es ist das Gleiche wie am Feld oder wie generell in jeder Sportart und diversen Lebenssituationen, die man hat: Learning by doing. Je öfter ich was mache, umso mehr kann ich auch selbst daraus lernen.

"Es wird fast mehr diskutiert als davor"

Es geht uns Menschen hier ja allen gleich. Ich denke, dass sich auch deswegen die Fehlerquellen immer mehr minimieren. Dass es natürlich diskutable Entscheidungen geben wird, das wird sich auch mit dem VAR nicht ändern. Zum Glück, war es ja am Anfang die Angst der Fans, dass man dann nichts mehr zu diskutieren hat. Ich denke es ist durchaus das Gegenteil geworden. Es wird fast mehr diskutiert als davor.

Es wird immer Situationen geben, wo man zwei Meinungen haben kann und darf. Dann muss es einen Entscheidungsträger geben, da es sonst nicht weitergehen würde. Das ist wie auf der Straße der Polizist, der auch nach seinen Gesetzesvorgaben handelt, welche zugegebener Maßen nicht ganz so interpretierbar wie manche Fußballregeln sind.

"Das erwartet das Wirtschaftsprodukt Fußball"

Auch wenn das den Leuten oft nicht immer passt und der VAR als Schuldiger dargestellt wird, gilt es das Spiel so fair wie möglich zu gestalten. Meine Aufgabe ist ja auch nicht Sympathieträger Nummer eins zu werden, sondern die Regeln bestmöglich umzusetzen. Das erwartet das Wirtschaftsprodukt Fußball.

Es geht hier um Arbeitsplätze und schaffende Personen. Früher war der Referee der einzige, der nicht wusste, dass seine Entscheidung falsch war. Auch wenn, konnte er es nicht mehr ändern. Bei entscheidenden Spielen konnte das durchaus fatal sein. Darum halte ich die Aufgabe eines VAR sehr wichtig. Verbesserungen gibt es immer und überall, Stillstand ist jedoch Rückschritt.

Mittwoch Teil 2 des Interviews

In Teil 2 des Interviews äußert sich Manuel Schüttengruber über die Veränderungen im Schiedsrichter-Business der vergangenen 27 Jahre im Profi- und Amateurbereich, Unterschiede auf nationaler und internationaler Ebene, was er Schiedsrichter-Talenten auf den Weg geben möchte und Highlights samt Anekdote wie er einen SK Sturm-Spieler zum Minister "aufwertete"....

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at