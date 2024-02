Der FC Blau-Weiß Linz gastiert in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Tabellenvierten SK Austria Klagenfurt (Sonntag, 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Nach der Nullnummer im Hinspiel am 30. September ist das erste Tor in diesem Duell noch fällig. Beide gehen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel und sind im Kalenderjahr noch unbesiegt. Die Kärntner landeten ein beachtliches 2:2 beim heimstarken LASK und siegten 1:0 in Lustenau. In Vorarlberg punktete auch der Aufsteiger, mit 1:1 in Altach. Das gleiche Resultat folgte gegen RB Salzburg, was sich für die Blau-Weißen wie ein Sieg anfühlte. Siehe auch HIER!

Auch wenn das Hinspiel in Linz 0:0 endete, war es durchaus eine Partie mit Höhepunkten und packenden Szenen wie hier im Luftduell zwischen Ronivaldo, dessen Einsatz im Rückspiel am Sonntag fraglich ist, und dem ehemaligen Blau-Weißen Nicolas Wimmer von Austria Klagenfurt.

"Wenn sie fitte Spieler haben, sind sie von der individuellen Qualität her weit über uns zu stellen"

Klar, dass die Linzer die Reise an den Wörthersee mit breiter Brust antreten. Nach dem 1:1 gegen Serienmeister Red Bull Salzburg am vergangenen Samstag will die Mannschaft rund um Cheftrainer Gerald Scheiblehner auch aus Klagenfurt etwas Zählbares mitnehmen, um sich weiter von den letzten drei Teams in der Tabelle abzusetzen. Neben Stefan Haudum, der auch die letzten zwei Spiele aufgrund einer Knöchelverletzung fehlte, ist auch Top-Torjäger Ronivaldo (muskuläre Probleme) weiterhin fraglich für Sonntag.

Mit 30 Punkten befinden sich die Kärntner Violetten derzeit auf Tabellenplatz vier und damit im Kampf um die Top 6, respektive die Meistergruppe. Direkt dahinter lauern mit dem punktgleichen TSV Hartberg, SK Rapid (28 Punkte), FK Austria Wien (27) und dem RZ Pellets WAC (26) gleich vier Klubs, die auch um die letzten drei Tickets für das Obere Playoff kämpfen. Die Mannschaft rund um Cheftrainer Peter Pacult kassierte bisher lediglich drei Niederlagen und legte mit dem Remis gegen den LASK sowie zuletzt den Sieg bei Austria Lustenau einen guten Frühjahrsstart hin.

"Es wird eine große Herausforderung für uns"

FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Ich denke, dass Klagenfurt von der Qualität her auf jeden Fall eine Top-6 Mannschaft ist. Wenn sie fitte Spieler haben, sind sie von der individuellen Qualität her weit über uns zu stellen. Es wird eine große Herausforderung für uns. Klagenfurt kämpft noch um die Top 6 und hat eine hohe Motivation. Wir müssen versuchen, dass wir auch etwas Zählbares mitnehmen, um uns wieder einen kleinen Polster nach hinten zu verschaffen. Somit wird es für uns auch ein sehr wichtiges Spiel."

Außenspieler Conor Noss weiß: "Gegen Salzburg war es eine super Teamleistung. Wir werden auf jeden Fall versuchen, diese Performance zu bestätigen. Dazu benötigen wir wieder eine sehr stabile defensive Leistung, dass wir als Team gut gegen den Ball arbeiten. Wir müssen aber auch die Chancen nach vorne besser ausspielen und auch nutzen."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at