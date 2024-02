Er stand beim vor dem gestrigen 342. Wiener Derby letzten Heimsieg des SK Rapid gegen die Austria in Hütteldorf vor zehn Jahren am 9. Februar 2014 (3:1) noch als Kapitän der Grün-Weißen auf dem Feld und feierte gestern nach der "langen Durststrecke" nunmehr als Geschäftsführer den so sehr ersehnten Bundesliga-Triumph des Rekordmeisters über den Erzrivalen. Das 3:0 ist zugleich der erste Sieg im in 2016 eröffneten Allianz Stadion. Dabei ließ sich der 43-jährige Bayer allerdings in der Jubel-Ekstase zu einer verbalen Entgleistung hinreißen, die per Videoausschnitt in vielen Fan-Foren seither die Runde macht.

"Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt"

In dem Video ist der SK Rapid-Ehrenkapitän mit dem Megaphon ausgestattet mit folgenden Worten zu hören: "Ich bin sehr froh, dass wir alle da sind. Leider Gottes haben wir es nicht geschafft, zweite Halbzeit die 'Oaschlecha' so richtig abzuschießen."

Steffen Hofmann meinte dazu heute in einem offiziellen Statement: "Die Worte waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber unabhängig davon unpassend. Die Freude über das gewonnene Derby bleibt, mein Bedauern über die Wortwahl ebenso. Daher möchte ich mich auch dafür entschuldigen, bei aller Rivalität war und ist das nicht angebracht."

Nachsatz: "Ich habe mich dafür auch bereits am Montag bei der Wiener Austria in Person von Manuel Ortlechner (Anm.: Sportdirektor FK Austria Wien) entschuldigt."

Archivfoto: Ligaportal/Daniel Ringsmuth