Der Überraschungs-Tabellenvierte Austria Klagenfurt hat sich nach 20 Runden in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 in eine sehr gute Ausgangsposition um die Meistergruppe-Teilnahme gebracht, um es in den verbleibenden beiden Grunddurchgang-Runden in eigener Hand zu haben, zum dritten Mal in Folge seit dem BL-Aufstieg 2021 in das Obere Playoff zu schaffen. Einen großen Anteil, dass es für die Kärntner Violetten auch in dieser Saison diesbezüglich wieder so "rosig" aussieht hat Sinan Karweina. Doch der alleinige Führende der BL-Torschützenliste wird in dieser "heißen Phase" ausfallen, wie sein Klub vermeldet.

Sinan Karweina wird Austria Klagenfurt auch im letzten Heimspiel im Grunddurchgang in Runde 22 gegen den SK Rapid fehlen. Mit seinem Doppelpack hatte der Toptorjäger der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 großen Anteil am 3:2-Hinspielsieg in Hütteldorf

"Habe gemerkt nach ein, zwei Sprints, dass es nicht funktioniert, so wie ich will"

Nachdem Sinan Karweina sich bereits unter der Woche mit Oberschenkelproblemen plagte, folgte gestern im Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz nach 28 Minuten die vorzeitige Auswechslung. Nach einem Luftduell am gegnerischen Strafraum hielt sich der 10-Tore-Stürmer ohne gegnerische Einwirkung erneut den Oberschenkel, lag am Boden und brauchte medizinische Versorgung. Der 24-jährige Rheinländer wurde gegen Sky Schwarz ausgetauscht, der sogleich die "Vertreter-Rolle" des Torgaranten Karweina prima ausfüllte und per Doppelpack den 2:0-Sieg ermöglichte.

Während Karweinas Auswechslung laut Klubinformationen rein "eine Vorsichtsmaßnahme" gewesen sei - - wir berichteten - und der agile Angreifer hernach selbst meinte: "Ich habe gemerkt nach ein, zwei Sprints, dass es nicht funktioniert, so wie ich will. Da war es besser für mich rauszugehen. Sky ist reingekommen und macht einen Doppelpack. Kann man mal machen."

Doch es werden nun auch weiter die Hoffnungen auf Sky Schwarz und das Klagenfurter Kollektiv zu ruhen haben, denn wie die Austria heute vermeldet, wird Sinan Karweina doch länger fehlen: "Der Angreifer zog sich am Sonntag im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz (2:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und fällt mehrere Wochen aus."

Vertrag bis Saisonende bei Klagenfurter Austria

Der gebürtige Gummersbacher avancierte in dieser Saison zum Senkrechtstarter. Nach gerade mal einem Treffer in der Vorsaison (erst in der letzten Runde 32), stehen diesmal bei 19 Einsätzen schon zehn zu Buche. Im Sommer 2022 kam Sinan Karweina aus der 3. Liga in Deutschland von Türkgücü München an den Wörthersee und hat bei den Kärntner Violetten noch Vertrag bis Saisonende.

In den verbleibenden beiden Grunddurchgang-Runden stehen für das Pacult-Team mit Serienmeister FC Red Bull Salzburg (a) und Rekordmeister SK Rapid - jeweils Sonntag, 17 Uhr, und im Ligaportal-LIVETICKER - hohe Hürden auf dem Programm.

Siehe auch:

SK Austria Klagenfurt-Trainer Peter Pacult: „Eine sehr reife Vorstellung"

SK Austria Klagenfurt-Trainer Pacult nach 2:0 vs. FC Blau-Weiß Linz: „Können es besser“

Die Austria Klagenfurt muss in den nächsten Spielen auf Sinan #Karweina verzichten. Der Angreifer zog sich am Sonntag im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz (2:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und fällt mehrere Wochen aus.#ska #forzaviola pic.twitter.com/BU0YIgcxMB — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) February 26, 2024

Fotocredit: Josef Parak