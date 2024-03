Nächster Anlauf für den LASK, um erstmals seit Eröffnung der Raiffeisen Arena im fünften Duell (inkl. ÖFB-Cup) gegen den FC Red Bull Salzburg einen Sieg (bisher 1U, 3N) und zudem in 2024 endlich den ersten vollen Erfolg zu feiern. Im vorgezogenen Match und einzigen Samstag-Spiel (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) der finalen Grunddurchgang-Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 geht es vor der Punkteteilung für beide aus dem "Liga-Top3-Regal" um BigPoints für die Meistergruppe, für die beide Teams bereits vorzeitig qualifiziert sind.

Nach seiner abgelaufenen Sperre kehrt Robert Žulj wieder zurück. Der LASK-Kapitän machte im Hinspiel den Unterschied aus und erzielte das "Goldtor" beim 1:0-Coup in der Red Bull Arena gegen die Salzburger. Die sich zum Jahresauftakt mit dem 3:2-Sieg im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale in der Linzer Raiffeisen Arena revanchierten. Seit Eröffnung des Stadions auf dem "Gugl-Grün" sind die Roten Bullen dort unbesiegt. Hier Szene von der Pokal-Partie am 02.02.2024.

Letzter LASK-Heimsieg vs. FC Red Bull Salzburg vor sechs Jahren!

Dabei ist für den LASK seit vergangenen Sonntag mit dem 0:0 in Altach der fünftmalige Einzug in das Obere Playoff in sechs Jahren in trockenen Tüchern. Nachdem die jüngsten Auftritte dennoch nicht nach Wunsch verliefen, steht nun ein positiver Abschluss des Grunddurchganges ganz oben auf der Agenda der Athletiker.

Gelingt am Samstag – wie zuletzt am 8. April 2018 – ein Heimsieg über RB Salzburg, hätte dies exakt dieselbe Punkteausbeute nach 22 Runden wie in der Vorsaison zur Folge. Eine gute Performance gegen den Titelverteidiger vor heimischem Publikum in der Raiffeisen Arena soll der Mannschaft zudem Energie und Selbstvertrauen für die bevorstehenden Aufgaben in der Meistergruppe, die eine Woche später am Sonntag, dem 17. März, angepfiffen wird, verleihen.

In der laufenden Saison fand der LASK bereits einmal das passende Erfolgsrezept gegen die Mozartstädter. Im Hinspiel im Oktober beim 1:0-Coup dank Goldtorschütze Robert Žulj, der nach seiner abgesessenen Sperre (fünfte gelbe Karte) wieder zur Verfügung steht, fügten die Linzer dem Serienmeister die bislang letzte Bundesliga-Niederlage zu. Seit diesem Zeitpunkt blieben die Salzburger in zehn Meisterschaftspartien ungeschlagen. Während der Spitzenreiter mit einem Vorsprung von zwei Zählern auf Verfolger SK Sturm ins letzte Match vor der Punkteteilung geht, weist der drittplatzierte LASK einen ebensolchen Vorsprung auf die Ränge vier und fünf auf.

„Wir wollen gegen Salzburg eine Reaktion zeigen"

Die Athletiker empfangen Salzburg bereits zum fünften Mal (vier Mal in der Liga, ein Mal - vor wenigen Wochen Anfang Februar - im ÖFB-Cup) in der neuen Raiffeisen Arena. Obschon sämtliche Begegnungen äußerst eng verliefen, warten die Schwarz-Weißen noch auf das erste Erfolgserlebnis. Positiv: In den vergangenen sechs Aufeinandertreffen in der Bundesliga knöpfte der LASK den Mozartstädtern viermal Punkte ab.

Bei den Oberösterreichern stehen Kapitän Robert Žulj sowie Filip Stojkovic, die zuletzt in Altach gesperrt gefehlt hatten, wieder zur Verfügung, während Renner, Mustapha und Ljubic verletzungsbedingt fehlen.

Auf Seiten der Gäste hat Toptorjäger Karim Konate, mit zehn Treffern Toptorschütze der Salzburger und in BL-Torschützenliste mit Klagenfurts Karweina vorn, infolge seiner fünften Gelben Karte eine Pause einzulegen.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Wir wollen gegen Salzburg eine Reaktion zeigen und den Grunddurchgang mit einem positiven Gefühl abschließen. Dafür ist es wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen, die Basics wieder auf den Platz bringen und ein hohes Maß an Intensität, taktischer Disziplin und Mut an den Tag legen, um Salzburg bestmöglich fordern zu können.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at