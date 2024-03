Ende Jänner liefen sie sich erstmals seit Jahren wieder über den Weg: Peter Pacult bereitete seine Mannschaft an der kroatischen Adriaküste auf die Frühjahrs-Saison der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 vor, Ivica Vastic trainierte am Nebenplatz die U19 von Partnerklub HNK Šibenik. Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) sitzt die ÖFB-Legende im Wörthersee-Stadion auf der Tribüne, um dem Vierten SK Austria Klagenfurt im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe im direkten Duell mit dem Sechsten SK Rapid die Daumen zu drücken. Support erhält das Pacult-Team auch vom neuen Legenden-Klub der Kärntner Violetten...

Ivica Vastic feiert violette Stadion-Premiere gegen Rapid



„Ich kenne Ivo schon sehr lange, er war ein großartiger Fußballer, eine Riesenbereicherung für jede Mannschaft. In seinem letzten Spiel für den LASK hat er mich mit einem Freistoßtreffer in der Ewigen Torschützenliste der Bundesliga eingeholt. Es sei ihm vergönnt, weil er einfach ein ganz feiner Mensch ist. Ich freue mich, dass Ivo sich auch für die Austria Klagenfurt engagiert, davon kann der Verein nur profitieren“, sagt Austria Klagenfurt Cheftrainer Peter Pacult.

Anfang des Jahres hatte die SEH Sports & Entertainment Holding den früheren Teamspieler Vastic als Head of Player Development eingestellt. Der 54-Jährige kümmert sich in dieser Funktion um die Weiterentwicklung hoffnungsvoller Talente der Austria Klagenfurt sowie ihrer Partnerklubs FC Viktoria 1899 Berlin und HNK Šibenik. Beim kroatischen Zweitliga-Zweiten übernahm er darüber hinaus die Rolle des U19-Trainers.

„Großartig, was Peter Pacult mit seiner Mannschaft seit drei Jahren auf konstant hohem Niveau leistet"

„Natürlich habe ich die Austria schon nach dem Aufstieg in die Bundesliga intensiv verfolgt. Es ist großartig, was Peter Pacult mit seiner Mannschaft seit drei Jahren auf konstant hohem Niveau leistet, da kann man nur gratulieren. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns in Šibenik getroffen haben und austauschen konnten. Ich bin davon überzeugt, dass die Burschen gegen Rapid den verdienten Sprung ins obere Playoff schaffen“, betont Vastic.

Ebenso wie Austria-Coach Pacult zählt auch Vastic zu den Granden des österreichischen Fußballs. In 441 Partien lief er in der höchsten Spielklasse auf und erzielte 153 Treffer. Vor allem beim SK Sturm Graz, dem LASK und FK Austria Wien hinterließ der torgefährliche Mittelfeld-Stratege seine Spuren, feierte zwei Meisterschaften, vier Pokalsiege, drei Supercupsiege, zweimal wurde er Torschützenkönig. Für das ÖFB-Team stand Vastic 50-mal am Feld, dabei gelangen ihm 14 Treffer.

Am Sonntag feiert Vastic nun in neuer Rolle seine Premiere bei der Austria Klagenfurt und hofft darauf, zugleich als Glücksbringer zu fungieren. Schon mit einem Punktgewinn würden sich die Waidmannsdorfer sicher für die Top 6 qualifizieren.

V.l.: Helmut König, Walter Koch, Franz Hasil und Walter Ludescher.

"Freuen uns über diese großartige Initiative und unterstützen den Legenden-Klub"

Das Match dient zugleich als feierlicher Kickoff für den Legenden-Klub der Kärntner Violetten, der von Helmut König, Kurt Widmann und Walter „Dago“ Koch in Zusammenarbeit mit der Austria-Geschäftsführung gegründet wurde.

„Vor dem Einstieg unserer Gesellschafter im Frühjahr 2019 durchlebte der Verein turbulente Zeiten, musste einige Tiefschläge einstecken. Dennoch sind wir sehr stolz auf die Tradition und Historie des Vereins. Wir freuen uns über diese großartige Initiative, unterstützen den Legenden-Klub von ganzem Herzen und finden es klasse, dass so viele Helden der Austria am Sonntag gegen den SK Rapid im Wörthersee-Stadion dabei sein werden und unseren Burschen fest die Daumen drücken“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

In den Legenden-Klub der Austria Klagenfurt wurden zur Gründung 42 Mitglieder aufgenommen. 27 Ehemalige haben ihr Kommen am Sonntag angekündigt, darunter neben dem Führungs-Trio König, Widmann und Koch auch Hans Isopp, Walter Rath, „Gogo“ Golautschnig, Hannes Haubitz, Heimo Vorderegger, Thomas Höller, Almedin Hota oder Walter Ludescher.

Ehrenankick durch Franz Hasil

Eine Legende wird unmittelbar vor dem Duell mit dem Rekordmeister aus Hütteldorf sogar am Rasen eine Hauptrolle übernehmen: Franz Hasil führt den Ehrenankick aus. Der 79-Jährige spielte von 1962 bis 1968 für den SK Rapid, feierte in dieser Zeit drei Meisterschaften und einen Cup-Sieg. Von 1973 bis 1977 verzauberte der Ex-Teamspieler die Fans der Austria Klagenfurt.

Vor dem VIP-Bereich hat der Legenden-Klub einen eigenen Stand. Einige der violetten Granden schauen aber im Vorfeld der Partie auch auf der Westtribüne bei Kiosk 12 auf der Verteilerebene beim „Klub 1920“ vorbei, stehen den Anhängern für Autogramm- oder Fotowünsche zur Verfügung und halten sicher auch einige Anekdoten parat.

Tickets für das „Finale“ sind Donnerstag bis Freitag von 9 bis 17 und am Samstag von 9 bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Die Tageskassen am Sonntag öffnen um 10 Uhr (Nord) oder 14 Uhr (West und Süd).

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt