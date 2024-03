Drei Tage vor dem "großen Finale" im Spiel der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den Tabellenvorletzten WSG Tirol (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) um die Teilnahme an der Meistergruppe vermeldet der Siebtplatzierte FK Austria Wien eine wichtige, zukunftsträchtige Personalentscheidung um ein Eigengewächs: Der 21-jährige Stürmer Romeo Vučić bleibt den Veilchen länger erhalten und prolongierte seinen Kontrakt bis Sommer 2027.

Schaut weiter mit den Wiener Violetten nach vorn: Stürmertalent und FAK-Eigengewächs Romeo Vučić.

"Großes Anliegen, ihn als Kind der Austria mit einem langfristigen Vertrag auszustatten"

Romeo Vučić spielt seit elf Jahren bei den Wiener Violetten, war bei ihnen Balljunge, Nachwuchskicker & Akademiespieler. In der aktuellen Saison kam der Youngster 12 Mal bei den Profis um Cheftrainer Michael Wimmer zum Einsatz.

FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir sehen in Romeo großes Potenzial, das er in den letzten Monaten bei der Kampfmannschaft unter Beweis stellen konnte. Insofern war es uns ein großes Anliegen, ihn als Kind der Austria mit einem langfristigen Vertrag auszustatten.

Romeo hat uns auch von Anfang an signalisiert, dass er unbedingt weiterhin für unsere Farben spielen möchte – auch das spricht für ihn und seine Verbundenheit zur Austria.“

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer: „Romeo hat in den letzten Monaten einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Mir imponiert, wie er sich auch in schwierigen Phasen nie hängen hat lassen und immer weiter hart an sich gearbeitet hat.

Er hat einen guten Weg eingeschlagen. Und es freut mich sehr, dass er seine Chance mit guten Leistungen im Frühjahr genützt hat. Wir hoffen, dass seine Entwicklung so weitergeht.“

"Motiviert mich zusätzlich, mich noch mehr für diesen Verein und diese Farben aufzuopfern"

Romeo Vučić: „Es bedeutet mir extrem viel, dass ich in den nächsten Jahren weiterhin das Austria-Trikot tragen darf. Ich spiele seit elf Jahren hier, als Balljunge und Akademiespieler war die erste Mannschaft noch sehr weit weg für mich – umso mehr bedeutet es mir jetzt, dass ich meinen Vertag verlängern konnte.

Es macht mich glücklich und motiviert mich zusätzlich, mich noch mehr für diesen Verein und diese Farben aufzuopfern.“

✍️ 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗼 𝗩𝘂𝗰̌𝗶𝗰́ 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗮̈𝗻𝗴𝗲𝗿𝘁 𝗯𝗶𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟳



Vom Ballbub zum violetten Profi – und darüber hinaus. Austrianer. Mit Herz. Romeo 💜



👉 Alle Infos: https://t.co/QENg84VvuP#faklive #Vučić2027 pic.twitter.com/4aDcfsXQKR — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 7, 2024

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked