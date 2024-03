In der letzten Runde des ADMIRAL Bundesliga-Grunddurchgang kommt es zum großen Showdown! Nachdem nun auch der LASK "durch" und der WAC "weg" ist, verbleibt mit SK Austria Klagenfurt (4., 33 Punkte), TSV Hartberg (5., 33), SK Rapid (6., 32) und FK Austria Wien (7., 30) ein Quartett um die drei Rest-Tickets für den Meistergruppe-Zug. Jeder davon hat mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Mit welchen mentalen Hürden die Teams konfrontiert sind, wird Mentalcoach Wolfgang Seidl heute genauer analysieren und seine Prognosen abgeben.

Drei noch zu habende Tickets für die Meistergruppe in drei Spielstätten für vier Klubs. Im Wörtherseestadion in Klagenfurt kommt es zum direkten Duell zweier Anwärter, empfängt der Tabellenvierte SK Austria Klagenfurt den Sechsten SK Rapid. Einer der beiden Klubs wird definitiv über die Meistergruppe jubeln, eventuell sogar beide, die jeweils noch einen Punkt brauchen. Falls Austria Wien gegen die WSG Tirol nicht gewinnt, kann sich so einer der beiden eine Niederlage erlauben.

Kein Klagen in Klagenfurt für SK Rapid trotz Hütteldorfer Handicap

SK Austria Klagenfurt vs. SK Rapid

Aufgrund der aktuellen Ereignisse um die Sperren für die fünf SK Rapid-Akteure mit Kapitän & Torjäger Guido Burgstaller, Unterschiedsspieler Marco Grüll, Torhüter Niklas Hedl, Abwehrchef Maximilian Hofmann und Routinier Thorsten Schick, haben sich die Vorzeichen für die Hütteldorfer im Auswärts-Duell mit Austria Klagenfurt wesentlich verändert. Die Spannung wird dadurch noch einmal erhöht.

Außerdem haben sowohl Peter Pacult, als auch Robert Klauss im Vorfeld angekündigt, sich nicht auf ein für beide ausreichendes Remis zu verständigen, sondern voll auf Sieg spielen zu wollen.

Welche von den beiden Mannschaften hat hier die besseren Karten und wie kann der SK Rapid den Ausfall seiner Schlüsselspieler mental verkraften? Hier ist vor allem Cheftrainer Robert Klauss gut beraten, das Vertrauen, speziell in jene Akteure zu stärken, die die gesperrten ersetzen werden. Intensive Einzelgespräche, wo der 39-jährige Deutsche gemeinsam mit ihnen ihre Stärken bespricht, ihre vergangenen guten Leistungen hervorhebt und ihnen nochmals die Wichtigkeit des Matches vermittelt, sind hier wesentlich. Schafft es der Rapid-Trainer, die Enttäuschung oder auch Wut des Teams über die Sperren, in eine positive Energie zu verwandeln, dann können die Grün-Weißen auch in Klagenfurt eine Top-Leistung abrufen.

Peter Pacult hat in seiner langjährigen Fußball-Karriere, ob als Spieler oder Trainer, schon viele solche entscheidenden Momente erlebt und kann diese wichtigen Erfahrungen an seine Mannschaft weitergeben. Der Wiener weiß, worauf es ankommt, und hat es mit Austria Klagenfurt auch die letzten beiden Jahre in die Meistergruppe geschafft.



Mein Tipp: Austria Klagenfurt gewinnt

Egal wie das Spiel am Sonntag für den TSV Hartberg gegen die Eurofighter vom SK Sturm Graz ausgeht und was am Ende bleibt,Cheftrainer Markus Schopp kann jetzt schon stolz sein für das, was seine Schützlinge um Manuel Pfeifer & Dominik Frieser (der Sonntag gesperrt ist) in dieser Saison bisher geleistet haben. Die zweite Teilnahme der Vereinsgeschichte in der Meistergruppe wäre die Krönung für die Ost-Steirer.

Schopp-Schützlinge sensationell seit Runde 6 "über Strich"

TSV Hartberg vs. SK Sturm Graz

Am wenigsten Druck von allen Teams hat aus meiner Sicht der TSV Hartberg. Vom Spieler-Gesamtmarktwert liegt man hier hinter dem WAC und Austria Klagenfurt im Ranking auf Platz 8. Umso erstaunlicher, dass das Team unter Markus Schopp in dieser Meisterschaft richtig gut performt und im Grunddurchgang seit Runde 6 unter den Top-6 lag. Bei einem anderen Spielausgang gegen den WSG Tirol hätten sich die Oststeirer schon in der vergangenen Runde für die Meistergruppe qualifizieren können.

Dass nun final mit dem SK Sturm ein extrem starker Gegner kommt, macht es für die Gastgeber um Kapitän Jürgen Heil nicht leichter. Dennoch bin ich überzeugt, dass der Stratege und Motivator Markus Schopp seine Mannschaft auf das Steirische Duell optimal vorbereitet.

Der SK Sturm könnte im Falle, dass der FC Red Bull Salzburg beim Samstagspiel beim LASK Punkte liegen lässt, zusätzlich Ansporn bekommen, um mit dem dezreit in der Tabellezwei Punkte vor den Grazern liegenden Spitzenreiter gleichzuziehen.

Ein kleiner Nachteil für Sturm könnte sicherlich die Doppelbelastung in dieser Woche, durch das Europa Conference League-Achtelfinalhinspiel gegen Lille am Donnerstag sein, wobei allerdings keine Reisestrapazen anfallen.

Mein Tipp: Unentschieden

Wiener Veilchen haben größten Druck von allen vier Klubs

FK Austria Wien vs. WSG Tirol

Den größten Druck von allen vier Klubs um auf der Zielgeraden ins Obere Playoff zu kommen, hat sicherlich Austria Wien. Vor allem aus finanzieller Sicht wären Spiele in der Qualifikationsgruppe nicht so attraktiv für den Klub und auch nicht so reizvoll für die Fans, zumal wenn dann kein Wiener Derby mehr ansteht in dieser Saison.

Zu bedenken ist auch, dass es die Veilchen nicht mehr allein selbst in der Hand haben und Schützenhilfe brauchen. Das Team von Trainer Michael Wimmer kann im besten Falle mit einem Sieg den Grundstein legen und ist dann vom Ausgang der anderen Partien abhängig.

Das wiederum könnte etwas Druck nehmen und dazu führen, dass die Spieler mit einer gewissen Lockerheit gut performen. Der (auch psychologisch) Auswärtssieg zuletzt bei Aufsteiger FC Bla-Weiß Linz und die Statistik sprechen für einen Heimdreier für die Austria.

Mein Tipp: Austria Wien gewinnt

All diese Fertigkeiten werden entscheiden...

Schlussendlich spielt die mentale Kompetenz der Teams, aber vor allem der einzelnen Spieler eine wesentliche Rolle und entscheidet am Ende. Wer kann sich bis zur letzten Sekunde besser konzentrieren, wer schafft es mit Rückschlägen besser umzugehen und wer kann auch in den hitzigsten und emotionalsten Momenten seinen Fokus bei seinen Aufgaben behalten. All diese Fertigkeiten werden entscheiden und hier zeigt sich, welche Spieler und Teams sich nachhaltig mental gestärkt haben.

