"In Linz gewinnt´s"...! Während der FC Red Bull Salzburg in der heimischen Red Bull Arena drei Mal in Folge gegen den LASK nicht gewann (1N, 2U) und im Hinspiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 sogar mit 0:1 unterlag, sind die Athletiker auswärts fast so was wie ein Lieblingsgegner der Roten Bullen. Die letzte Niederlage des Serienmeisters beim LASK datiert vom 8. April 2018 (mit 1:0, Tor: Victor). Seither kehrte RBS neun Mal mit Punktezuwachs in die Mozartstadt retour (6S, 3U). Auch in der neuen Raiffeisen Arena hielt die Erfolgsbilanz (2S, 1U in der BL, plus 3:2-Sieg Anfang Februar im ÖFB-Cup). Siehe auch LASK-Vorschau!

So wie zuletzt Christopher Wernitznig und die Klagenfurter, werden sich wohl auch der LASK am Samstag Fernando und den Roten Bullen entgegenwerfen. Am 2. Februar im ÖFB-Cup-Viertelfinale in der Linzer Raiffeisen Arena war der seit 1. März 25-jährige Brasilianer Matchwinner und schnürte beim 3:2-Sieg den Doppelpack.

„Wir wollen den Grunddurchgang unbedingt mit drei Punkten beenden"

Und diesmal im vorgezogenen und einzigen Samstag-Spiel (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) der finalen Grunddurchgang-Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 geht es vor der Punkteteilung für die beiden "Top-3-Klubs" der Liga um BigPoints für die Meistergruppe, für die beide Teams bereits vorzeitig qualifiziert sind. Geleitet wird die Begegnung in der Raiffeisen Arena von steirischen Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca.

RB Salzburg-Cheftrainer Gerhard Struber über das Duell beim LASK: „Wir wollen den Grunddurchgang unbedingt mit drei Punkten beenden, wissen aber auch, dass es beim LASK keine einfache Aufgabe wird. Wir haben zwar zum Frühjahrsstart im Cup dort gewonnen, haben aber gesehen, wie viel wir für einen Sieg investieren müssen. Das wird am Samstag nicht anders sein.“

Umzingelt...wie Anfang Februar im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale an gleicher Wirkungsstätte will der LASK auch am Samstag in der Raiffeisen Arena die Kreise der Roten Bullen einengen und wenig zulassen. In den letzten drei BL-Partien kassierten Torhüter Tobias Lawal (Samstag im Duell mit seinem Vorgänger beim LASK, Alexander Schlager) und die Linzer nur ein Gegentor, und das aus einem Elfmeter resultierend (0:1 vs. WAC).

„Auch wenn die Linzer nicht optimal ins neue Jahr gestartet sind, erwarten wir einen spielstarken und aggressiven Gegner"

RB-Stürmer Petar Ratkov, der beim jüngsten Auswärts-Auftritt in Linz - allerdings bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz - nach fünf Sekunden das früheste Tor in der 50-jährigen Bundesliga-Geschichte erzielte, über das Spiel beim Tabellendritten:

„Unser Ziel ist es, als Tabellenführer in die Meistergruppe zu starten. Dafür wollen wir beim LASK gewinnen und den Abstand auf Sturm möglichst groß halten. Auch wenn die Linzer nicht optimal ins neue Jahr gestartet sind, erwarten wir einen spielstarken und aggressiven Gegner, gegen den wir alles aufbieten müssen.“

DATEN & FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg i st seit neun Bundesliga-Auswärtsspielen gegen den LASK ungeschlagen (6 Siege, 3 Remis) und verlor nur eines der letzten 18 Auswärtsmatches bei den Linzern.

st seit gegen den LASK ungeschlagen (6 Siege, 3 Remis) und verlor nur eines der letzten 18 Auswärtsmatches bei den Linzern. Zudem steht der Serienmeister aktuell bei 25 Auswärtsbegegnungen ohne Niederlage und hat damit den Bundesliga-Rekord weiter ausgebaut.

aktuell bei und hat damit den Bundesliga-Rekord weiter ausgebaut. Die Salzburger Offensive erzielte neun Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus – alleiniger Höchstwert in dieser BL-Saison. Der LASK kassierte erst ein Gegentor nach Flanken aus dem Spiel heraus (wie Salzburg) – kein Team weniger.

erzielte aus dem Spiel heraus – alleiniger Höchstwert in dieser BL-Saison. Der LASK kassierte erst ein Gegentor nach Flanken aus dem Spiel heraus (wie Salzburg) – kein Team weniger. Der FC Red Bull Salzburg blieb in zwölf d er ersten 21 Bundesliga-Spiele ohne Gegentor – seit der Saison 2005/06 nie häufiger zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison.

blieb in er ersten 21 – seit der Saison 2005/06 nie häufiger zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison. Der LASK verlor erst im zehnten Heimspiel dieser Spielzeit eine Partie (0:1 in Runde 20 gegen den WAC). Zwei BL-Heimniederlagen in Folge kassierte der LASK zuletzt im Oktober 2022.

Bullen-Duo in Geburtsstadt Linz nicht dabei Nicht einsatzbereit für dieses Match sind ÖFB-Team-Innenverteidiger Samson Baidoo (Knöchel), der Argentinier Nicolas Capaldo (Knie), Leandro Morgalla (rekonvaleszent) sowie die gebürtigen Linzer Luka Sucic (Knie) und Andreas Ulmer (Wade). Toptorjäger Karim Konate - siehe auch BL-Torschützenliste - ist aufgrund der zuletzt gegen Austria Klagenfurt, wo der 19-jährige Ivorer beim 1:0-Sieg als Joker stach, aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt. Der Israeli Oscar Gloukh steht seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining. Ihr habt gewählt: Mamady Diambou ist euer Spieler des Monats Februar! 🌟🇲🇱 pic.twitter.com/EbAjGRafd2 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) March 4, 2024 Die letzten BL-Duelle beider Klubs 21.10.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:1 14.05.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 16.04.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0 12.03.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2 01.10.2022 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1

02.03.2022 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:0

03.10.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

16.05.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:5

18.04.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:0

20.03.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1

13.12.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

05.07.2020 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:3

14.06.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

14.02.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:3

22.09.2019 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:2

12.05.2019 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:1

07.04.2019 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2

28.10.2018 LASK – FC Red Bull Salzburg 3:3

29.07.2018 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

08.04.2018 LASK – FC Red Bull Salzburg 1:0

16.12.2017 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0

14.10.2017 LASK – FC Red Bull Salzburg 1:3

29.07.2017 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty