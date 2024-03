Nachdem die Generali-Arena schon letzten Sonntag ausverkauft war, gingen am Montag zusätzliche Stehplätze im zweiten Rang des Gästesektors auf der West-Tribüne für Austria-Fans in den Verkauf. Nach Rücksprache mit der Bundesliga und der WSG Tirol, der auf den Gästesektor verzichtet, kann der Tabellensiebente nun auch den ersten Rang an Austrianer verkaufen. 15.000 Tickets sind bereits abgesetzt worden, 600 noch erhältlich – dann ist das ganze Stadion violett. Das Heimspiel steht unter dem Motto „Flagge zeigen“! Dazu rufen die Austrianer alle auf, am Sonntag in Violett mit Fahne & Schal zu kommen.

WSG Tirol verzichtet auf Gäste-Sektor

Das Spiel gibt es selbstverständlich am Sonntag ab 17 Uhr auch im Ligaportal-LIVETICKER!

Wie die Veilchen vermelden, dass die Klub-Fahne unter anderem auch noch am Spieltag ab 14:00 Uhr im Fanshop erhältlich.

Eintrittsgarten sind online unter fak.at/tickets und vor Ort im Fanshop der Generali-Arena zu erwerben. Für diese vorgenannten neuen Plätze sind keine Mitglieder-Freikarten verfügbar. Der Zugang zum Sektor erfolgt am Spieltag über die normalen West-Eingänge.

Fotocredit: FAK/Daniel Shaked