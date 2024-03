Nach dem Grunddurchgang-Ende am heutigen Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläumssaison 2023/24 hat die Bundesliga soeben die Playoff-Termine für die Meister- und Quali-Gruppe bekannt gegeben. Start der jeweils 10 Runden ist mit dem "Meister-Playoff" am Freitag, den 15. März. Es beginnt wie die Saison im Juli startete, mit dem Duell SK Rapid vs. LASK, nur diesmal in Hütteldorf. Am Samstag, den 16. März, folgt dann der Auftakt im "Unteren Playoff"! Nachfolgend brandaktuell die Termine!

Blicken beide nach oben und wollen am Saisonende auf dem Thron sein: Die Winterneuzugänge Flavius Daniliuc - mit Serienmeister FC Red Bull Salzburg - und Mika Biereth, der mit dem SK Sturm Graz die Roten Bullen jagt. Der Titelverteidiger geht mit zwei Punkten Vorsprung in das Meister-Playoff. Dahinter ist ein dichtgedrängtes Quartett mit LASK, Austria Klagenfurt, TSV Hartberg und dem SK Rapid, die sich alle Chancen auf Rang 3 ausrechnen.

DOWNLOAD: Spieltermine Runden 23-32 (PDF)

Tabellen nach Grunddurchgang

Meistergruppe

1 Red Bull Salzburg 25 2 SK Sturm Graz 23 3 LASK 17 * 4 Austria Klagenfurt 17 5 TSV Hartberg 17 6 SK Rapid 16 *

Qualifikationsgruppe

1 FK Austria Wien 16 * 2 WAC 15 3 SCR Altach 9 * 4 FC Blau-Weiß Linz 9 * 5 WSG Tirol 7 6 Austria Lustenau 5

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL