Auch wenn es bis zum letzten Grunddurchgang-Spieltag dauerte, hat sich der SK Rapid mit dem 1:1 auswärts beim Vierten SK Austria Klagenfurt der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 die Meistergruppe verdient. WEIL...die Grün-Weißen in der gesamten Saison nie "unter dem Strich" lagen und seit Rd. 6 Stammplatz-Sechster sind. Nach dem "Fluch" auf den 3:0-Triumph im 342. Wiener Derby steckten die Hütteldorfer die Sanktionen heute weg, machte Robert Klauß aus der "Not eine Tugend" und schickte teils blutjunge Akteure ins finale Geschehen. Nachfolgend Statements vom deutschen Cheftrainer und anderen Rapidlern.

Lukas Grgic in typischer Manier, zerriss sich gegen Austria Klagenfurt für den SK Rapid und seinem deutschen Gegenspieler Max Besuschkow in dieser Szene beinahe das Leiberl.

„Von der 20. bis zur 40. Minute waren wir richtig schwach"



Robert Klauß (Cheftrainer SK Rapid Wien) über...

…das Spiel: „Wir hatten einen guten Start in die ersten Hälfte, haben dann aber nachgelassen und waren überhaupt nicht gut. Von der 20. bis zur 40. Minute waren wir richtig schwach, haben viel zu viel preisgegeben und nicht das gespielt, was wir wollten. Man hat den Jungs angemerkt, dass sie Angst hatten, hier etwas zu verlieren. Mit dem Tor hatten wir dann wieder Kontrolle, bis wir dann angefangen haben, die Bälle zu schlagen. Dann haben wir den Ausgleich kassiert und mussten noch einmal zittern.“



…den Einzug in die Meistergruppe: „Wir sind sehr froh. Das war das Ziel, mit dem wir im November angetreten sind. Jetzt haben wir es geschafft, aber es ist alles eng beinander. Jetzt geht die Saison wieder von vorne los. Natürlich wollen wir schauen, dass wir klettern und Punkte machen. Wir können uns auch Ziele setzen, die ambitioniert sind. Das erste Ziel ist natürlich, ins Cupfinale einzuziehen, in der Meisterschaft werden wir sehen.“

„Wir hatten eine ganz junge Mannschaft auf dem Feld"

…den „Nichtangriffspakt“ in den letzten Minuten: „In erster Linie ging es darum, uns wieder Stabilität zu holen nach dem Ausgleich. Das war natürlich eine ganz schwierige Phase im Spiel, wir hatten eine ganz junge Mannschaft auf dem Feld. Dann haben wir gesagt, wir brauchen erstmal wieder Kontrolle. Wir haben irgendwann gemerkt, dass sich Klagenfurt immer weiter zurückgezogen hat und gar nicht mehr angelaufen ist. Dann haben wir einfach den Ball laufen lassen, weil wir weniger Risiko gehen wollten.“

Jonas Auer wäre beinahe vor der Pause zur tragischen Figur für die Hütteldorfer geworden, als der 23-jährige Linksverteidiger nach einer Linksflanke vom Ex-Rapidler Sky Schwarz fast ein Eigentor fabriziert hätte.

„Ich hätte gerne drei Punkte geholt"

Leopold Querfeld (Innenverteidiger SK Rapid Wien) über...

…das Spiel: „Zumindest unser erstes Ziel ist erreicht. Unser großes Ziel für die ganze Saison war natürlich das obere Playoff. Meine persönlichen Ziele sind immer etwas höher. Ich hätte gerne drei Punkte geholt. Alles in allem können wir aber zufrieden sein, dass wir nächste Woche im oberen Playoff spielen können.“



…neue Ziele des SK Rapid: „Das müssen wir intern besprechen. Unser klares Ziel waren die Top 6. Ich weiß nicht, was ich jetzt öffentlich sagen soll. Meine Ziele sind immer ganz ganz oben. Das weiß jeder, der mich kennt. Deshalb versuchen wir einfach, so viel Spiele wie möglich zu gewinnen und schauen, für welchen Platz es dann reicht.“

„Deshalb ist es dann so ein komisches, zerfahrenes Spiel"

…den „Nichtangriffspakt“ in den letzten Minuten: „Nachdem wir den Ausgleich kassiert haben, ist es natürlich schwierig, wenn die Austria sich zurückstellt und wir auch nichts riskieren dürfen, weil man immer einen Konter fressen kann. Deshalb ist es dann so ein komisches, zerfahrenes Spiel. Mir macht so etwas nicht so Spaß. Das ist aber schwer für beide Mannschaften, wenn beide Mannschaften nichts riskieren wollen. Ich weiß nicht, wie es bei der Austria war, aber unser Ziel vor dem Spiel war es, einen Sieg zu holen.“

...erstmals Rapid als Kapitän auf´s Feld zu führen: "Hat mich extrem stolz gemacht, trotzdem habe ich meine Rolle nicht anders gesehen als in anderen Spielen. Für mich ist es immer ein Ziel, die Mannschaft anzuführen und Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, es ist mir auch heute mit der Binde gelungen. Mehr vorgenommen habe ich mir nicht, aber trotzdem hat es mich stolz gemacht. Davon habe ich schon als kleiner Junge geträumt."

...wann er erfahren hat, heute Kapitän zu sein: "Ich habe es heute Vormittag vom Trainer erfahren. Nach den Ausfällen musste ja heute jemand anders Kapitän sein. Es ist natürlich eine spezielle Situation gewesen. Ich habe mich sehr gefreut darüber."

...dass er der jüngste SK Rapid-Kapitän der Vereinsgeschichte ist: "Das habe ich nicht gewusst. Vielleicht wird das nicht mehr getoppt, freut mich aber."

"Uns ist allen ein großer Stein vom Herzen gefallen"

Christoph Lang (Torschütze SK Rapid) über...

...sein Tor: "Das Tor war ziemlich günstig für uns in diesem Spiel, mit 1:0 in Führung zu gehen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es enstanden ist. Ich weiß nur, dass der Fally (Anm.: Mayulu) rechts den Ball hatte und ich dachte, er würde schießen. Aber ich habe ihm einen guten Laufweg angezeigt und er hat den Ball perfekt reingespielt."

...wie erleichtert, dass Meistergruppe fix erreicht wurde: "Uns ist allen ein großer Stein vom Herzen gefallen. Es war schon ein gewisser Druck auf diesem Spiel. Aber am Ende haben wir uns das wirklich verdient und hart erarbeitet."

"Bin sehr glücklich, dass ich heute bei meinem Kindheitsverein mein Bundesliga-Debüt feiern durfte"

Furkun Dursan (18 Jahre, Stürmer SK Rapid) über...

...welcher Traum heute für ihn in Erfüllung ging mit Bundesliga-Debüt: "Ich bin sehr glücklich, dass ich heute bei meinem Kindheitsverein mein Bundesliga-Debüt feiern durfte. Es ist unglaublich."

....wie emotional es für ihn war: "Es war sehr emotional, dass ich heute vor so vielen Fans mein Debüt feiern durfte. Ich bin sehr glücklich darüber."

Wird Klagenfurts "Knipser" Karweina in der neuen Saison im Allianz Stadion für den SK Rapid statt für Austria Klagenfurt jubeln? Die Zwischentöne von Markus Katzer lassen eine derartige Interpretation zu. Dass das Thema in der Woche vor dem so bedeutsamen Match mit den Kärntner Violetten aufgekommen ist, ist halt im Fußball-Business so...

„Zu dem neuen Video kann ich jetzt nichts sagen“

Markus Katzer (Geschäftsführer Sport SK Rapid Wien) über...

…neu aufgetauchte Videos von Niklas Hedl: „Ich habe gestern vormittags davon gehört, habe es aber nicht gesehen. Somit kann ich auch nichts dazu sagen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Videos beurteilt wurden, die es gegeben hat. Zu dem neuen Video kann ich jetzt nichts sagen. Wir sind für etwas bestraft worden, das eh jeder wahrgenommen hat und absolut nicht in Ordnung war. Wir haben von unserer Seite viel gemacht. Wir haben eine einstündige Pressekonferenz gegeben, wo wir einen Maßnahmenkatalog präsentiert haben. Die Spieler haben sich öffentlich entschuldigt, wir sind bestraft worden. Ich kann zu dem neuen Video nichts sagen, weil ich es einfach nicht kenne.“



…die Gerüchte eines Transfers vom Sinan Karweina: „Der Spieler ist im Sommer ablösefrei, hat 17 Scorerpunkte gemacht in der Bundesliga. Ich kann es nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Er ist ein interessanter Spieler, aber es gibt viele interessante Spieler am Markt.“

„Das war keine ausgemachte Geschichte, das hat man im Spiel gesehen"

Peter Stöger (Sky Experte) über den „Nichtangriffspakt“ in den letzten Minuten: „Man hat schon gesehen, dass sie Probleme hatten. Die Klagenfurter haben auf Sieg gespielt, das war schon zu erkennen. Dann bekommen sie das 1:1 und dann schaust du halt einmal, was der Gegner noch anbietet. Dann passiert das, was wir eh gesagt haben.

Das war keine ausgemachte Geschichte, das hat man im Spiel gesehen. Nachdem Klagenfurt den Ausgleich macht, gehst du natürlich auf Sicherheit. Wenn du siehst, der Gegner bietet nichts an, Räume willst du nicht hergeben, in eine Kontersituation willst du auch nicht laufen. Dann laufen die 15 Minuten halt so runter, was zwar keinem gefällt, aber eine logische Geschichte ist.“

Siehe auch aktuelle Tabelle nach Grunddurchgang hier:

ADMIRAL Bundesliga: DAS ist der Playoff-Spielplan der Saison 23/24

Zum SPIELBERICHT

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Kalender zücken, Termine notieren: Die Auslosung für den Finaldurchgang der @OEFBL ist da! Wir starten bereits am Freitag mit einem Heimspiel gegen den LASK in die Meistergruppe. 👇



▶️ https://t.co/vgX84apDJs

📸 @Red_Ring_Shots#SCR2024 pic.twitter.com/tCkzw8zfZe — SK Rapid (@skrapid) March 10, 2024

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at