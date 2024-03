Topspiel der Runde und zugleich Eröffnung des hochspannenden, letzten 22. Spieltages im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga. Während am morgigen Sonntag noch vier Mannschaften um den Einzug in die Meistergruppe fighten, haben der LASK und FC Red Bull Salzburg die Platzierung im Oberen Playoff bereits fixiert. Damit traf in dieser Partie der in diesem Jahr noch sieglose Tabellendritte auf den Liga-Primus. Die Mozartstädter gingen als Favorit in dieses Match, am Ende schaute auch ein 1:0-Auswärtserfolg für die Roten Bullen hervor.

Jubel bei Salzburg: Fernando brachte seine Roten Bullen bereits nach 26 Sekunden nach blitzsauberem Assist von Dedic im Topspiel der Runde in Führung und hatte kurz vor dem Pausenpfiff auch noch die Riesengelegenheit, den Doppelpack zu schnüren, am Fuß.

Erneuter Salzburger Blitzstart gegen Linzer nach wenigen Sekunden

Kaum wurde die Partie vom steirischen Schiedsrichter Ciochirca freigegeben, hatten die Salzburger nach exakt 26 Sekunden bereits erstmals Grund zum Jubeln: Schon wieder ein Rote Bullen-Blitztor in Linz, vor wenigen Wochen noch nach fünf Sekunden beim FC Blau-Weiß Linz, heute ebenfalls das 1:0 für die Mozartstädter mit dem ersten Angriff und in erster Minute beim LASK. Im ÖFB-Cup-Viertelfinale Anfang Februar schnürte Fernando noch einen Doppelpack gegen die Sageder-Elf, heute war der Brasilianer wieder zur Stelle und brauchte nach einer flachen Dedic-Hereingabe von der rechten Seite aus Nahdistanz nur mehr einzuschieben (1.). Traumstart RB Salzburg!

In weiterer Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel und versuchten weitere Chancen herauszuspielen. Doch der LASK stand defensiv nach dem Blitzstart der Salzburger hinten sattelfest. Aus "heiterem Himmel" kam die Gastgeber dann zu einer Großchance. Zuerst scheiterte Pintor, anschließend Ljubicic aus Nahdistanz an RBS-Rückhalt Schlager (19.).

In dieser Tonart machten die Stahlstädter folglich auch weiter. Nur wenige Minuten später scheiterte Horvath im Eins-gegen-Eins an ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager. Der Spitzenreiter war zu diesem Zeitpunkt defensiv nachlässig und anfällig, ein Ausgleich für die Athletiker nach rund einer halben Stunde wäre nicht unverdient gewesen.

Schock für den LASK: "Lebensversicherung" Zulj muss verletzt vom Feld

Plötzlich die Schreckensnachricht für die Oberösterreicher: Kapitän und Toptorjäger Robert Zulj konnte nicht mehr weitermachen und musste vom Feld (wir berichteten). Bello kam für den 32-jährigen Welser ins Spiel, der in der laufenden Spielzeit bereits neun Tore erzielte.

Es läuft nicht bei Robert Zulj und dem LASK: Der Mittelfeld-Motor, der nach seiner Rot-Sperre gegen Spitzenreiter Salzburg gleich wieder von Beginn an startete, musste bereits nach rund einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Starker Schlussmann Tobias Lawal

Danach kamen auch die Salzburger wieder einmal in den Vorwärtsgang. Eine gefährliche Hereingabe von Terzic fand an der ersten Stange den Linzer Talovierov, der das Leder knapp am eigenen Tor vorbei beförderte und an einem Eigentor vorbeischrammte (32.).

RBS-Abwehrhüne Pavlović setzte in Minute 36 einen Cornerball von der linken Seite am Tor vorbei. Nach der starken Phase der Linzer waren nun die Salzburger seit dem verletzungsbedingten Wechsel von Kapitän Zulj wieder besser im Spiel. In der ersten Minute der fünfminütigen Nachspielzeit machte Usor auf sich aufmerksam. Schlager konnte den gefährlichen Abschluss aus Reihe zwei gerade noch über den Querbalken lenken.

Kurz vor der Halbzeitpause dann wieder die Mega-Möglichkeit auf der anderen Seite für die Mozartstädter. Fernando brachte den Ball nach herrlichem Zuspiel aber nicht an Rückhalt Tobias Lawal vorbei. Überragende Rettungstat gegen den Brasilianer. Das war es dann auch mit dem ersten Durchgang. Eine bislang sehr ereignisreiche Partie mit gefährlichen Gelegenheiten auf beiden Seiten ging mit einer 0:1-Führung in die Pause.

Großchancen auf beiden Seiten auch in Durchgang zwei

Die Salzburger erwischten den besseren Start in der 2. Halbzeit, ein erster Terzic-Schussball aus spitzem Winkel ging aber über die Querlatte (50.). Kurze Zeit später tauchte erneut der Linksverteidiger vor Keeper Lawal auf, doch auch dieser Abschluss konnte nicht gewinnbringend verwertet werden.

Nach rund einer Stunde dann die bisher beste Aktion nach Wiederbeginn. Der Torschütze zur 1:0-Führung, Fernando, ist nach Zuspiel von Gloukh "auf und davon" legt sich die Kugel im entscheidenden Moment vor Keeper Lawal aber zu weit vor und der Linzer Keeper hat die Kugel. Dann der LASK mit einer guten Gelegenheit, nachdem Horvath einen Flanken-Flugball von rechts zur Mitte bringt, verfehlt Bello das Tor aus Nahdistanz (63.).

Hernach kam wieder der extrem leistungsstarke Fernando über die linke Seite angelaufen, legte folglich ab auf Gourna-Douath, der aus guter Einschussmöglichkeit das Leder aber über den Kasten setzte (66.). In weiterer Folge kamen auch die LASKler immer wieder vor das Tor von Team-Torhüter Schlager, die Bemühungen der Athletiker waren zu spüren, hier zumindest noch einen Punkt zu holen. Unter anderem Horvath brachte immer wieder gefährliche Bälle in den Gefahrenbereich. Doch am Ende blieb es beim 1:0-Auswärtssieg.

ADMIRAL Bundesliga, 22. Runde

LASK vs. FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

Samstag, 09.03.2024, 17:00 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 14.800; SR: Christian-Petru Ciochirca/Steiermark.

LASK (3-4-3): Lawal - Talovierov (89. Taoui), Ziereis, Andrade - Zulj (29. Bello), Berisha (67. Jovicic), Horvath - Ljubicic, Usor, Pintor (67. Havel), Flecker. Trainer: Thomas Sageder.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Schlager - Terzic (86. Guindo), Solet, Pavlović, Dedic (73. Daniliuc) - Kjaergaard, Bidstrup (86. Diambou), Gourna-Douath, Gloukh (69. Forson) - Fernando (69. Simic), Ratkov. Trainer: Gerhard Struber.

Tor: 0:1 Fernando (1.).

Gelbe Karte: Jovicic (87., Foul).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at