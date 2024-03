Sonntags-Krimi in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 in der letzten Runde im Grunddurchgang. Drei Tatorte, respektive Spielorte! Vier Hauptdarsteller, drei mit Heimrecht - einer bleibt "auf der Strecke" für das Obere Playoff bzw. biegt in das Untere ab! Im Fernduell mit dem Siebenten Austria Wien und dem Fünften TSV Hartberg trafen im Wörthersee Stadion mit dem Vierten SK Austria Klagenfurt und Sechsten SK Rapid zwei Kandidaten im direkten Duell aufeinander. Das Hinspiel in Hütteldorf gewannen die Kärntner mit 3:2. Das Retourmatch endet 1:1! Ein Unentschieden, welches beide vor der Partie brauchten und danach haben!

Seine "Begnadigung" vom Bundesliga-Senat erweist sich als "Gold wert" für die Hütteldorfer: Niklas Hedl, dem es beim "Grande Finale" im Wörthersee Stadion zu verdanken ist, dass die Hütteldorfer vor der Pause nicht in Rückstand geraten. Eine Woche vor seinem 23. Wiegenfest strahlt der Rapid-Rückhalt eine starke Coolness und Ruhe aus.

Hedl & Aluminium verhindern Austria-Führung



Bei ihrer "Mission Meistergruppen-Hattrick" hatten die Klagenfurter gegen den SK Rapid weiter auf den verletzten Top-Torjäger Sinan Karweina (10 BL-Saisontore) zu verzichten, der im Hinspiel beim 3:2-Triumph in Hütteldorf den Unterschied ausmachte und an allen drei Austria-Treffern beteiligt war (Tor-Doppelpack plus ein Assist).

Personell richtig arg betraf es im Retourmatch allerdings die Gäste, bei denen zumindest galt "da waren es nur noch vier". Mit Kapitän Burgstaller (6 BL-Tore), Schlüsselspieler Grüll (8) und den Defensiv-Routiniers Schick & Hofmann fehlten vier von zunächst fünf gesperrten Spielern (3 Spiele plus 3 bedingt), Torhüter Hedl war nach Einspruch des Rekordmeister spielberechtigt (3 Partien bedingt).

Somit kommt der 22-jährige schwedische Leihspieler Isaak Jansson zu seinem BL-Startelfdebüt und agiert über die Außenbahn auf der "Grüll-Position". Während mit Sky Schwarz ein SK Rapid-Leihspieler der Pacult-Elf schon früh die gelbe Karte erhält nach Foulspiel auf regentiefen Terrain an Oswald (3.). Ein sportliches Statement setzt dann ein weiterer aus dem Nachwuchs der Hütteldorfer: Nicolas Binder. Bonnah mit der feinen, flachen Hereingabe von rechts, der 22-jährige Binder per Direktabnahme an der ersten Stange, Keeper Hedl im Verbund mit Aluminium verhindern die Gastgeber-Führung (21.). Es ist bis dato der einzige Strafraumhöhepunkt zwischen beiden Teams, denen ja für die Teilnahme am Oberen Playoff ein Unentschieden reicht.

Pacult-Team lässt Top-Torchancen aus und wird eiskalt bestraft

Auf das vor allem die Kärntner Violetten mit ihrer heute jüngsten BL-Mannschaft der Saison nicht aus sind. Sattlberger mit dem leichtfertigen Ballverlust, scharfe Linksflanke von Sky Schwarz und Jonas Auer an der hinteren Stange beinahe mit dem Eigentor - Eckball (29.). Starke Phase der Waidmannsdorfer. Nach Cornerball von Christopher Cvetko steigt der aufgerückte Innenverteidiger Nicolas Wimmer am höchsten - Meag-Reflex von Hedl (30.).

Das neuformierte Klauß-Team kann das Fehlen ihres gesperrten Quartetts bis dato nicht kompensieren und spielt defensiv "mit dem Feuer". Um offensiv wenig bis gar keine Akzente zu setzen. Doch dann wie aus dem "Nichts" der Paukenschlag - das 0:1. Effizienz pur! Mayulu setzt sich über links mit gekonntem Dribbling durch und legt prima auf für Christoph Lang, der im Fünfmeterraum mühelos vollendet (39.). Ausgerechnet der 22-jährige Deutschlandsberger, der in der Herbstsaison noch mif fünf Treffern und drei Assists den TSV Hartberg auf Kurs Meistergruppe brachte und nun zwischenzeitlich die Ost-Steirer aus den Top-6 "rauskickt", weil auch Austria Wien zur Halbzeit 1:0 führt.

Alter schützt vor Toren nicht: Christopher Wernitznig, mit 34 Toren ältester Feldspieler von Austria Klagenfurt, sticht als Joker und beschert damit den Kärntner Violetten dem "Meistergruppen-Hattrick". Wahnsinn Wernitznig, Wahnsinn Waidmannsdorfer!

Zweiter Austria-Aluminiumtreffer und dann doch der Ausgleich durch einen Joker

Nach dem Seitenwechsel bleibt der gelbrot gefährdete 0:1-Assistgeber Fally Mayulu draußen, ebenso bei der Austria Kosmas Gkezos, der sich beim Gegentor von Mayulu düpieren ließ. Mit dem Vorsprung wirken die Grün-Weißen selbstbewusster, griffiger und defensiv kompakter. Oswald mit dem Flachschuss - SKA-Keeper Menzel sicher und den ersten Schussball haltend (55.). Dann Torschütze Christoph Lang - lang und weit drüber (58.). Seidl mit dem Freistoßball - Endstation Menzel (63.). Dann auf der Gegenseite die eingewechselten Straudi und Arweiler im Duett.

Der Italiener mit der Rechtsflanke auf den Deutschen, der seinen Kopfball an den Außenpfosten setzt (69.). Dagegen sticht dann Routinier Christopher Wernitznig und trifft nach feinem Zuspiel von Sky Schwarz. Doch es folgte noch der VAR-Check, ob eine Abseitsstellung vorliegt, ehe der Treffer gegeben wird - völlig verdienter 1:1-Ausgleich (74.).

Kein Wiener Derby und Kärntner Duell mehr im Frühjahr

Während in der Schlussviertelstunde der Regen wieder zunimmt, nehmen die Offensivbemühungen beider Teams wieder ab. Wohlwissend, dass ein Remis reicht, wird kein Risiko mehr eingegangen, kommt es in der Nachspielzeit zum "Querpass-Akt" in eigenger Hälfe und der LaOla-Welle im weiten Runde. Beide Teams feiern!

Austria Klagenfurt beendet den Grunddurchgang mit 34 Punkten auf Rang 4, der SK Rapid einen Zähler weniger auf Rang 6. Punktgleich mit Austria Wien, das somit in der Qualigruppe spielen wird und es im Frühjahr zu keinem Wiener Derby mehr kommt. Auch zi keinem Kärntner Duell Austria Klagenfurt vs. WAC.

ADMIRAL Bundesliga, 22. Runde - letzte im Grunddurchgang der Saison 2023/24

Sonntag, 10.03.2024, Wörthersee Stadion Klagenfurt, Z: 8.529 (Saison-Rekord für SKA); SR: Stefan Ebner/OÖ

SK Austria Klagenfurt vs. SK Rapid 1:1 (0:1)

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Gkezos (46. Straudi), Mahrer (K), N. Wimmer, Schumacher - Irving (64. Wernitznig), Cvetko, Besuschkow (58. Benatelli)- Bonnah, Binder (58. Arweiler), Schwarz. Trainer: Peter Pacult.

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl - Oswald, Querfeld (K), Sollbauer, Auer - Grgic, Sattlberger - Lang (81. Kerschbaum), M. Seidl, Jansson (66. Živković) - Mayulu (46. Dursun). Trainer: Robert Klauß.

Torfolge: 0:1 C. Lang (39., Mayulu). 1:1 Wernitznig (74., Schwarz).

Gelbe Karten: Schwarz (3., Foulspiel), Cvetko (66., Foulspiel), Co-Trainer Lassnig (71., SR-Kritik), Wernitznig (74., Unsportlichkeit) / Mayulu (11., Foulspiel), Jansson (28., Foulspiel).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at