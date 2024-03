Das Auftaktmatch der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SK Rapid und LASK endete am Freitagabend 0:0. Nach den beiden Unentschieden im Grunddurchgang (1:1, 3:3) zwischen beiden Traditionsklubs, wodurch aus gesamt je zwei Zählern nach der Punkteteilung je einer wurde, steht somit diesmal gleich in einem Match ein Punkt zu Buche. Der auf den ersten Eindruck den Linzern mehr hilft, während die Hütteldorfer in 2024 ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren (3 S, inkl. Cup; 4U) und dabei zu Remis-Spezialisten mutieren. STATEMENTS aus dem Lager der Grün-Weißen.

Nach drei roten Karten in seinen bisherigen sieben BL-Spielen spielte SK Rapid-Leihspieler Terence Kongolo (FC Fulham) heute 90 Minuten durch und ließ gemeinsam mit Leopold Querfeld (r.) hinten gegen offensiv harmlose LASKler wenig anbrennen. Auch der eingewechselt Elias Havel (2. v.r.) vermochte dem Offensivspiel der Linzer keine entscheidenden Impulse mehr zu geben.

„Wir hätten den Sieg verdient gehabt"

Robert Klauß (Cheftrainer SK Rapid) über...

…das Remis: „Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Wir haben unsere Chancen im letzten Drittel nicht richtig ausgespielt. Defensiv haben wir wenig zugelassen. Wir hatten die Chancen, das Spiel zu gewinnen.“

…die Ausfälle von Guido Burgstaller und Marco Grüll: „Man merkt, dass uns ein bisschen individuelle Qualität vorne fehlt. Das sind die beiden, die gute und richtige Entscheidungen treffen. Man darf nicht vergessen, dass viele Jungs die heute spielten, noch wenig Spielzeit haben. Dafür haben sie es gut gemacht. Es hätte mich gefreut, wenn sie sich belohnt hätten.“

…Isak Jansson: „Wir wussten vorher, dass er ein sehr guter Fußballer ist. Er ist ein unkonventioneller Dribbler, der Situationen auflösen kann. Wir sind sehr froh, dass wir diese Alternativen im Kader haben. Mit jeder Spielminute werden die Jungs besser.“

…weiter zu Isak Jansson: „Er war hier aufgrund seiner Vergangenheit in Spanien unbekannt. Wir haben direkt gewusst, dass er ein richtig guter Typ ist und zu unserer Idee von Fußball passt. Er hat natürlich die Chance bei den Ausfällen genutzt. Mich freut, dass er Spielzeit bekommen hat.“

„Wir haben dieses Jahr noch gar nicht verloren, haben eine gute Energie und sind frisch"

…die länderspielbedingte BL-Pause: „So eine Pause tut immer mal ganz gut. Wir haben dieses Jahr noch gar nicht verloren, haben eine gute Energie und sind frisch. Wir haben insgesamt neun Jungs, inklusive Jugend, die bei uns im Kader fehlen. Wir machen jetzt ein Testspiel gegen die Vienna, dann gibt es aber auch das Wochenende zwei Tage frei und dann bereiten wir uns auf Hartberg vor.“

Isak Jansson (Außenstürmer SK Rapid) über...

…das Remis: „Ich habe mich gut gefühlt. Wir hatten einige gute Momente in diesem Spiel. Im letzten Drittel hätten wir mehr tun müssen. Die Partie war okay.“

…seine Leistung: „Es war okay. Ich hatte viele Situationen, in denen ich mich wohlfühle. Aber ich möchte öfter in diese Situationen kommen und hoffentlich wird das im nächsten Match besser laufen.“

"Wir haben große Ziele diese Saison"

Leopold Querfeld (Kapitän SK Rapid) über...

…das Remis: „Es war ein sehr attraktives 0:0, weil es viel hin und her ging. Wir hätten uns zwei Punkte mehr verdient. Wir haben einige Chancen gehabt, die wir nicht sauber genug fertiggespielt haben. Aus meiner Sicht waren das zwei verlorene Punkte.“

…die länderspielbedingte BL-Pause: „Die Mannschaft wird in Wien weiterarbeiten. Wir haben große Ziele diese Saison. Diese Pause tut wahrscheinlich gut, um weiter an unseren Prinzipien zu arbeiten, aber ich freue mich, wenn die Liga wieder beginnt.“

"Wir haben eine Supermannschaft und können solche Ausfälle kompensieren"

Matthias Seidl (Offensivakteur SK Rapid) über...

...das Remis: „Wir waren insgesamt ein Stück besser. Wir hatten vorne gute Aktionen, aber die letzten Pässe waren zu ungenau. So sind wir zu wenigen großen Torchancen gekommen. Das reicht nur zum 0:0, obwohl der LASK auch kein schlechter Gegner ist.“

…die Ausfälle bei Rapid: „Die Ersatzmänner spielen richtig gut. Wir haben eine Supermannschaft und können solche Ausfälle kompensieren.“

"Vom LASK ist nicht viel gekommen"

Lukas Grgic (Mittelfeldspieler SK Rapid) über...

…die Partie: „Gegen den LASK geht es immer intensiv zu. Daheim vor unserem Publikum sowieso. Ich glaube, dass wir ganz gut gestartet sind. Wir machen einen schweren Fehler und haben dann ein bisschen Glück. Grundsätzlich haben wir mehr vom Spiel aber nutzen die Umschaltmomente nicht gut. So eine Partie geht dann 0:0 aus.“

…wer näher dran am Sieg war: „Ich würde schon sagen, dass wir näher dran waren. Man hat am Platz das Gefühl gehabt, dass ein Tor in der Luft liegt. Da waren wir nicht entschlossen genug. Vom LASK ist nicht viel gekommen. Darauf waren wir vorbereitet.“

…Isak Jansson: „Jetzt sind die Jungen dran. Es macht richtig Spaß, das zu sehen, wie sie sich reinhauen. Isak Jansson ist ein Unterschiedsspieler, der kann solche Spiele entscheiden. Schade, dass die Luft heute nicht für mehr gereicht hat. Meiner Meinung nach war er der beste Mann am Platz.“

"Es fühlt sich grad an wie eine Niederlage"

Nikolas Sattlberger (Defensiver Mittelfeldspieler SK Rapid) über...

...dritte Punkteteilung gegen LASK in dieser Saison und das Spiel: "Booah. Es fühlt sich grad an wie eine Niederlage, wenn man ehrlich ist. Wir sind gut in die Partie reingekommen, haben gute Chancen gehabt, nachher vor allem in der zweiten Halbzeit, doch belohnen uns nicht. Es zieht sich schon wie ein roter Faden durch die Saison. Meiner Meinung nach waren wir klar die bessere Mannschaft , vor allem in der zweiten Halbzeit dominant. Es ist dann schade, dass man das Spiel nicht mit drei Punkten beendet.

...ob in so Schnittpartie bei so vielen jungen Spielern Erfahrung fehlt: "Ich glaube damit hat es nichts zu tun. Die jungen Spieler, vor allem die rein kamen, haben es richtig super gemacht."

...verpassten Sprung in Tabelle und an LASK vorbeizuziehen: "Unser Ziel war es Dritter zu werden. Das haben wir jetzt nicht erreicht, aber es ist nichts verloren. Wir spielen jetzt die nächste Partie gegen Hartberg und da heißt es dann drei Punkte auswärts zu holen."

Ismaïl Seydi (Stürmer SK Rapid) über...

...sein Bundesliga-Debüt: "Ich fühle mich sehr, sehr happy über mein Debüt. Ich war aufgeregt."

...wie das Gefühl war vor Rapid-Fans aufzulaufen: "Es war wirklich verrückt. Endlich durfte ich in so einem Stadion und vor solchen Fans spielen. Ich wollte mein Bestes für sie geben und bin sehr glücklich über dieses Erlebnis."

...wie sehr er die Atmoshäre genießen konnte: "Es ist nicht möglich, dich dieser Energie zu entziehen. Man fühlt diese Energie."

