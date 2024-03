0:0 im Freitagabend-Auftaktmatch der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zwischen dem SK Rapid und LASK. Wodurch die Linzer nicht nur seit sieben Anläufen auf den ersten Pflichtspielsieg in 2024 warten (4U + 3N, darunter eine im ÖFB-Cup), sondern auch seit nunmehr fünf BL-Partien auf einen Treffer. Und: seit 24. August 2019 in Hütteldorf auf einen Sieg (damals 2:1 dank Doppelpack Marko Raguž, Rapid-Tor: Philipp Schobesberger). Dem die Grün-Weißen näher waren. Nachfolgend STATEMENTS aus dem LASK-Lager. Siehe auch Wortspenden vom SK Rapid!

Wartet weiter seit dem 9. Dezember 2023, dem 3:1-Sieg bei Schlusslicht SC Austria Lustenau, auf einen Sieg: LASK-Cheftrainer Thomas Sageder.

„Insgesamt war es ein guter Start in die Meistergruppe"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder über...

...das Spiel: "Die Mannschaft hat heute ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gezeigt. Wir haben defensiv wenig zugelassen und hatten unsere Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Hier müssen wir weiter daran arbeiten, das Glück zu erzwingen, um uns wieder zu belohnen. Insgesamt war es aber ein guter Start in die Meistergruppe.“

…seine Gefühle nach dem Remis: „Grundsätzlich habe ich ein gutes Gefühl. Wir hatten uns vorgenommen, in der Meistergruppe Punkte zu sammeln. Das ist uns heute, wenn auch nur mit einem Punkt, gelungen.“

…ob dem LASK der Punkt mehr bringt als Rapid: „Auswärts können wir in Wien mit einem Punkt gut leben. Natürlich wäre es gut, wenn wir ein Tor erzielt hätten.“

"Man merkt bei solchen Situationen die Verunsicherung der Offensivspieler"

…die Ungenauigkeiten seiner Mannschaft: „Wir haben vorne gute, junge Spieler, die das nicht absichtlich machen. Wir geben ihnen das Vertrauen, sich zu entwickeln und daraus zu lernen. Man merkt bei solchen Situationen die Verunsicherung der Offensivspieler.“

…die Bilanz des bisherigen Jahres: „Wir sind mit dem Frühjahr nicht zufrieden. Jetzt geht es darum, in den direkten Duellen Punkte zu machen. Was davor gesagt wurde, interessiert jetzt schon niemanden mehr. Das Punkten ist uns heute geglückt. Wir haben in der Länderspielpause wieder ein Testspiel und wir haben viele Trainingseinheiten geplant. Wir müssen besser werden. Mit denen, die in der Länderspielpause verfügbar sind, werden wir richtig gut arbeiten.“

„Es ist Fakt, dass wir von ihm abhängig sind“

Philipp Ziereis (Kapitän LASK):

…das Remis: „Erstmal ist wichtig, dass die Null steht. Wir haben trotzdem ein gutes Auswärtsspiel gespielt. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Die beiden Mannschaften haben auf den Lucky Punch gewartet. Das Unentschieden geht insgesamt in Ordnung.“

…die sieglose Serie: „Solange wir nicht gewinnen, wird das Thema da sein. Das haben wir uns nicht so vorgestellt. Am besten fangen wir nächste Woche damit an, das zu ändern.“

…die Abhängigkeit von Robert Zulj: „Er hat Qualitäten, die es in der Liga nicht so oft gibt. Es ist Fakt, dass wir abhängig sind von ihm. Nichtsdestotrotz wird uns so ein Ausfall nicht umhauen. Es gilt, als Mannschaft Lösungen zu finden, Tore zu schießen, auch wenn er nicht da ist.“

…die Torlosigkeit: „Die Länderspielpause kommt zur rechten Zeit, um an unseren offensiven Abläufen zu arbeiten. Es muss auch mal irgendwann ein dreckiges Standardtor sein oder ein Elfmeter, den wir reinmachen. Das muss man irgendwo erzwingen. Wir müssen hart daran arbeiten, den Bock umzustoßen.“

„Sonst war es ein ruhiges Spiel heute für mich"

Tobias Lawal (Tormann LASK):

…das torlose Remis: „Es ist wichtig für uns, die Null hinten zu halten. Leider ist uns kein Tor gelungen. Ich bin zuversichtlich, dass das in den nächsten Spielen wiederkommen wird.“

…was ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Stadion von ihm gesehen hat: „Auf das Tor ist nicht viel gekommen. Es gab ein paar Situationen, wo ich eine Flanke heruntergepflückt habe. Sonst war es ein ruhiges Spiel heute für mich.“

…sein Selbstbewusstsein auf dem Platz: „Ich versuche, meine Ausstrahlung auf die Mitspieler zu übertragen.“

„Ich denke, dass das eine gute Auswärtsperformance von uns war"

Valon Berisha (Mittelfeldspieler LASK) über...

…das Remis: „Bei dieser Unterstützung, die Rapid von den Fans hat ist es sehr schwer. Wir hatten unsere Chancen, aber haben sie nicht genutzt. Wir nehmen den Punkt mit. Ich denke, dass das eine gute Auswärtsperformance von uns war.“

…die schwache Offensive: „Es fehlt die Kleinigkeit vor dem Tor. Wir spielen uns in das letzte Drittel, aber dann sind wir nicht gefährlich genug. Momentan läuft es schwierig für uns, das wissen wir. Wir machen das nicht größer, als es ist. Wir wissen, die Chancen werden kommen. Irgendwann geht der Ball ins Tor. Wir nehmen neue Energie aus der Länderspielpause und dann starten wir, wenn wir zurück sind.“

Sascha Horvath (LASK-Mittelfeldspieler): "Ich glaube, dass es heute wieder ein guter Auftritt von uns war. Spielerisch war es mal wieder ein richtig gutes Spiel von uns. Wir haben von hinten heraus kombiniert bis nach vorne und uns Chancen herausgespielt. Derzeit will es halt mit den Toren nicht klappen, aber wir haben heute super verteidigt alle zusammen, haben uns reingehaut. Klar wollen wir die drei Punkte, doch ich bin trotzdem zufrieden mit der Mannschaft. Es war ein guter Schritt, dass wir jetzt in der Länderspielpause gute Stimmung reinbekommen und uns gut vorbereiten auf die nächsten Aufgaben."

Statement-Quelle: Sky Sport Austria, LASK und ADMIRAL Radioservice

